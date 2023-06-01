大コンプライアンス時代も三遊亭小遊三は泰然自若でスケベ道「考えてないけど大丈夫です」
1966年5月にスタートした日本テレビ系演芸番組『笑点』（毎週日曜 後5：30）。今年2026年に60周年を迎えた。「大喜利」のコーナーに出演する落語家の三遊亭好楽、三遊亭小遊三、春風亭昇太、林家たい平、立川晴の輔、春風亭一之助、桂宮治、座布団運びの山田隆夫が、このほど都内で会見を開き、思いを語った。
【写真】歴史と伝統を感じさせる『笑点』看板
会見では「『笑点』が60年続いた理由は」という質問が。ただ、自由気ままな回答をする好楽に昇太はツッコミ。好楽は「自分が山田隆夫だと思っていました」と照れ笑いを浮かべた。次順の小遊三は「答えにくい（笑）」と苦笑いで、60年続いた理由は「制作責任者の日本テレビさんとしか言いようがない。産みの苦しみはあったでしょうけど、箱根駅伝と同じでタスキをつないできた。ブレーキをした人もいれば、区間新記録を出した人もいる。なんとか、みんなでいい成績でタスキを次に渡したいと思っています」と話した。改めて好楽は「小遊三さんの言った通りです。プロデューサーも、あんなに変わっている。今のプロデューサーは、うちの娘と同い年。セコいんですよ、みんな（笑）。バトンタッチがうまくいったから60年も続いたんじゃないか。スタッフの勝利です」と力強く語った。昇太は「進化しなかった。普通の番組は視聴率が下がると、テコ入れをする。（『笑点』は）何のテコ入れもしない。そのままダラダラやってきた。ほかの番組が進化しても、『笑点』は進化しなかったからガラパゴス諸島みたいになった。ほかの地域では見られない不思議な生き物が生き残った。それがよかったんじゃないかなと本当に思います」と話していた。
たい平は「日曜日の夕方に必ず現れるお茶の間だった。お茶の間というのがこの国からなくなっていく中で、日曜日の夕方だけは、おじいちゃん、おばあちゃん、それからお孫さんまでが一緒になって、テレビの前に集まる。たぶん日本人のDNAの中に『これが幸せだ』というようなものを感じる。それを感じ取ってくれて、ずっと『笑点』が提供し続けることができたので、愛していただけてるのかなと思っております」としみじみ。“模範解答”に昇太は「こういうことを言わないと」と好楽をイジり、好楽は「今言おうと思った」と当意即妙に返して笑いが広がった。
晴の輔は「僕は一番新人でございまして…」と恐縮しながらも「感じるのが、個性が本当に皆さんバラバラなんです。バラバラのチームワーク。60年前から実は多様性があったのかなって思うぐらいにバラバラのチームワークが続いている秘訣（ひけつ）かなと思いました。家族という感覚です」と話した。一之輔は「お子さんに人気がある。色がカラフル。僕の知り合いのお子さんがセサミストリートと間違えて見ている。山田さんがエルモみたい。目に面白い。そういうのもいいんじゃないですかね」とボケていた。宮治は「全ての皆様のおかげです。ありがとうございます！」と話し、全員があきれると宮治は「最後は大変なんですよ！」とボヤく。実は“大トリ”として山田が残っており、カミナリが。宮治は「本気で怒られました」と苦笑いだった。改めて山田は「『笑点』60年、私も芸能生活60年。『笑点』は42年やらせていただいています。最初の（立川）談志師匠から前田武彦さん、三波伸介さん、五代目（三遊亭）円楽師匠、（桂）歌丸師匠と一緒にやってきました。みんなの師匠から『山田くん』とかわいがっていただきました。ぬるま湯に入ってるような状態で。とにかく熱くも冷たくもないぬるま湯でずっと来て、60年経ったと思います」と居心地の良さを語っていた。
大コンプライアンス時代。晴の輔から小遊三へ「どうしてスケベなことを言っても、いやらしくならないんですか？」と疑問が投げかけられた。小遊三は「僕、今までスケベなこと言ったことないんですよ」と即答して笑わせた。昔は“紅顔の美少年”と呼ばれた小遊三だが、いつの間にか漢字が変わってしまったそうで一之輔が「美少年の睾丸になりました」とボケて、昇太から「放送できないじゃないか！」とストップを掛けた。
時代の流れにあわせ、答えは変化したのか、という質問が。コンプライアンスについて小遊三は「考えてないです」ときっぱり。「考えてないけど大丈夫です。根拠は普段の生活です。正しいことをしていますので。間違ったことはしていない。それに合わせれば大丈夫じゃないかな」とニヤリとした。昇太は「本当にダメなヤツは編集しているので」と重ねて笑わせた。
一之輔は「昇太師匠が、力が抜けた感じで。まだ入って3年なんですけど、わざわざ私の楽屋まで足を運んでくれて『一之輔くんに言わなきゃいけないことがあって。今、思い出すから。あっそうだ。ば〜か』と」と告発。「パワハラで訴えようかと思った」と一之輔が悪い笑顔を浮かべると、昇太は「本当にバカだと思ったんです。どうしても言いたかったんです」と弁明した。また、一之輔は「大事な記者会見の日に痛風の発作を出すのはやめてください」とさらなる爆弾が。昇太は「昨日の夜から痛風が出たんです…。階段をゆっくり上がったのは大物ぶってるわけじゃないんです…。本当に足が痛いんです」とぽつり。一之輔は「ぜいたく病ですから。かわいそうじゃない」とばっさりだった。
【写真】歴史と伝統を感じさせる『笑点』看板
会見では「『笑点』が60年続いた理由は」という質問が。ただ、自由気ままな回答をする好楽に昇太はツッコミ。好楽は「自分が山田隆夫だと思っていました」と照れ笑いを浮かべた。次順の小遊三は「答えにくい（笑）」と苦笑いで、60年続いた理由は「制作責任者の日本テレビさんとしか言いようがない。産みの苦しみはあったでしょうけど、箱根駅伝と同じでタスキをつないできた。ブレーキをした人もいれば、区間新記録を出した人もいる。なんとか、みんなでいい成績でタスキを次に渡したいと思っています」と話した。改めて好楽は「小遊三さんの言った通りです。プロデューサーも、あんなに変わっている。今のプロデューサーは、うちの娘と同い年。セコいんですよ、みんな（笑）。バトンタッチがうまくいったから60年も続いたんじゃないか。スタッフの勝利です」と力強く語った。昇太は「進化しなかった。普通の番組は視聴率が下がると、テコ入れをする。（『笑点』は）何のテコ入れもしない。そのままダラダラやってきた。ほかの番組が進化しても、『笑点』は進化しなかったからガラパゴス諸島みたいになった。ほかの地域では見られない不思議な生き物が生き残った。それがよかったんじゃないかなと本当に思います」と話していた。
晴の輔は「僕は一番新人でございまして…」と恐縮しながらも「感じるのが、個性が本当に皆さんバラバラなんです。バラバラのチームワーク。60年前から実は多様性があったのかなって思うぐらいにバラバラのチームワークが続いている秘訣（ひけつ）かなと思いました。家族という感覚です」と話した。一之輔は「お子さんに人気がある。色がカラフル。僕の知り合いのお子さんがセサミストリートと間違えて見ている。山田さんがエルモみたい。目に面白い。そういうのもいいんじゃないですかね」とボケていた。宮治は「全ての皆様のおかげです。ありがとうございます！」と話し、全員があきれると宮治は「最後は大変なんですよ！」とボヤく。実は“大トリ”として山田が残っており、カミナリが。宮治は「本気で怒られました」と苦笑いだった。改めて山田は「『笑点』60年、私も芸能生活60年。『笑点』は42年やらせていただいています。最初の（立川）談志師匠から前田武彦さん、三波伸介さん、五代目（三遊亭）円楽師匠、（桂）歌丸師匠と一緒にやってきました。みんなの師匠から『山田くん』とかわいがっていただきました。ぬるま湯に入ってるような状態で。とにかく熱くも冷たくもないぬるま湯でずっと来て、60年経ったと思います」と居心地の良さを語っていた。
大コンプライアンス時代。晴の輔から小遊三へ「どうしてスケベなことを言っても、いやらしくならないんですか？」と疑問が投げかけられた。小遊三は「僕、今までスケベなこと言ったことないんですよ」と即答して笑わせた。昔は“紅顔の美少年”と呼ばれた小遊三だが、いつの間にか漢字が変わってしまったそうで一之輔が「美少年の睾丸になりました」とボケて、昇太から「放送できないじゃないか！」とストップを掛けた。
時代の流れにあわせ、答えは変化したのか、という質問が。コンプライアンスについて小遊三は「考えてないです」ときっぱり。「考えてないけど大丈夫です。根拠は普段の生活です。正しいことをしていますので。間違ったことはしていない。それに合わせれば大丈夫じゃないかな」とニヤリとした。昇太は「本当にダメなヤツは編集しているので」と重ねて笑わせた。
一之輔は「昇太師匠が、力が抜けた感じで。まだ入って3年なんですけど、わざわざ私の楽屋まで足を運んでくれて『一之輔くんに言わなきゃいけないことがあって。今、思い出すから。あっそうだ。ば〜か』と」と告発。「パワハラで訴えようかと思った」と一之輔が悪い笑顔を浮かべると、昇太は「本当にバカだと思ったんです。どうしても言いたかったんです」と弁明した。また、一之輔は「大事な記者会見の日に痛風の発作を出すのはやめてください」とさらなる爆弾が。昇太は「昨日の夜から痛風が出たんです…。階段をゆっくり上がったのは大物ぶってるわけじゃないんです…。本当に足が痛いんです」とぽつり。一之輔は「ぜいたく病ですから。かわいそうじゃない」とばっさりだった。