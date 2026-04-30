離婚へ向けて妻の気持ちは変わらない。それでも家族をあきらめられないなら…専門家が語る修復へのわずかな可能性【離婚カウンセラーインタビュー】
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50歳を前に、妻から離婚届を突きつけられた主人公・ケンジ。自分の何がダメだったのかわからない…。そんな傷心の彼が出会ったのは「時間を操れる能力」を持つ青年だった。青年の力を借りてタイムリープしたケンジは、家族との過去をやり直すべく奮闘する。はたしてケンジは家族の関係を修復し、離婚を回避できるのか。
『離婚リセット 妻から別れを切り出された夫』（丸田マノ/KADOKAWA）は、家族の在り方を描くリアルパラドックスコミックだ。夫が家族とやり直せる可能性は？ 妻が求めていることは何？ 本作の夫婦を例に、離婚カウンセラーでもある「家族のためのADRセンター」代表・小泉道子さんに、離婚にまつわるお話を伺った。
小泉道子さん（以下、小泉）：パートナーの話をとにかくよく聞くしかありません。また、今後の言動を改善しても、過去までは変わりません。当事者は「辛かった過去の出来事」に苦しめられ離婚を考えていることも大いにあるため、そもそも今後の改善を求めていない場合も多いです。その事実を受け入れることが、現実に向き合うことになるのではないでしょうか。
――本作のようにパートナーの離婚に対する意思が強い場合、それでも関係を修復できる夫婦はいますか？
小泉：このような状態から関係を修復できるのは、かなりレアケースだと思います。ただし、離婚を切り出した側の気持ちに迷いがある場合や「もう一度チャンスをあげてもいい」という気持ちがある場合、一定のルールを定めることで修復の可能性はありそうです。
取材・文＝あまみん
小泉道子（こいずみ みちこ）
「家族のためのADRセンター」代表。家庭裁判所調査官として、夫婦の離婚調停の仕事に15年間従事。その後、民間調停機関「家族のためのADRセンター」を立ち上げる。離婚カウンセラーとして、親の離婚に直面する子どもたちのケアにも力を入れている。