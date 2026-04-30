4月23日、WEST.がデビュー12周年を迎えた。その日の朝、桐山照史が姿を見せたのは、東京・中目黒にあるドッグカフェ「F BULL'S Cafe」だった。

【写真】女性客ともフレンドリーに…ドッグカフェで接客にあたる桐山

「12周年当日ということもあり、ファンクラブ向けの生配信などもあったので、午前中に少しだけ店に顔を出して、そのまま仕事に行ったようです」（来店していたファン）

桐山が訪れていたカフェは、自身がオーナーを務めており、4月15日にオープンしたばかりだ。

「2025年8月に立ち上げたライフスタイルブランド『F BULL'S』の実店舗となります。犬を連れて入店することができるカフェで、料理やドリンクを楽しむことができるほか、パーカやTシャツなどの洋服や、ノートやペンといった雑貨を購入することもできます」（アイドル誌ライター、以下同）

店には連日、多くのファンが詰めかけているという。

「タイミングによっては、行列になっていることもあるそうです」

というのも、桐山が自ら店頭に立って、接客することがあるからだ。

「普段はステージに立っているアイドルである桐山さんと直接、話をすることができ、握手までしてもらったというファンもいるとか」

メニューには、一般的なカフェでは珍しい“オリジナルシャンパン”も並んでいる。

「オープン初日はお祝いとして多くのお客さんが注文していたそうです。もちろん、応援しているアイドルに会えたり貢いだりできることを喜んでいるファンもいますが、こうした状況はアイドルとして“安売り”だという指摘もあり、賛否両論あるようです。

とはいえ、まだオープンしたばかりということもあって、桐山さんが店に来る頻度は高いそうです」

桐山と一緒に働いている元ジャニーズ

このカフェで働くスタッフには、桐山以外にも表舞台で活躍している人が。

「2022年にテレビ朝日系で放送されたドラマ『六本木クラス』の挿入歌をはじめ多くのドラマ主題歌を手がける『THE BEAT GARDEN』というグループの渡部怜さんが働いているそうです」（芸能プロ関係者、以下同）

そんな人が、なぜ？

「渡部さんは元関西ジャニーズJr.で、桐山さんの7年後輩として2009年に入所しました（当時は別名義）。桐山さんと同じステージに立つ機会も多く、先輩と後輩を超えて兄弟のような関係だったとか。“関西の絆”で今でもつながっているのかもしれません」

そこで、渡部の所属事務所に聞くと、桐山のカフェで働いているのは事実だという。

「渡部が以前より桐山さんにお世話になっていたこともあり、お声がけいただき、少しでも力になれればということで、お手伝いさせていただくことになりました」（所属事務所）

関西の仲間つながりでカフェを盛り上げたって“ええじゃないか”!