犬を「あだ名」で呼んではいけない3つの理由

1.名前を自分のことだと認識できなくなる

犬は人間のように言葉の意味を深く理解しているわけではなく、特定の「音」を自分を呼ぶ合図として学習します。

そのため、本名が「ポチ」なのに「ポッちゃん」「ポチ公」「おやつ」など、気分によって呼び名を変えてしまうと、犬はどの音が自分を指しているのか判断できなくなります。

結果として、名前を呼んでも「自分に関係がある音だ」と認識できず、無視をするようになってしまいます。名前を一つに絞ることは、犬のアイデンティティを確立させる第一歩なのです。

2.いざという時の反応が遅れる

日常生活ではあだ名でも問題ないように思えますが、緊急時には大きなリスクとなります。例えば、散歩中にリードが外れて道路に飛び出しそうになったとき、反射的に本名を叫んでも、普段からあだ名に慣れている犬は「自分を止める合図」として即座に反応できません。

一瞬の判断の遅れが、交通事故や迷子といった取り返しのつかない事態を招く恐れがあります。どんな状況でも確実にこちらを振り向かせるためには、常に決まった「一つの音」で呼ぶ習慣が命を守る鍵となります。

3.しつけの効率が下がってしまう

しつけの基本は、名前を呼んで注目させてから指示を出すことです。しかし、呼び名が安定していないと、犬はまず「今のは自分を呼んでいるのか？」を考える必要があり、指示（コマンド）に集中できません。

また、複数の呼び名があると、褒められているのか指示されているのかの区別も曖昧になりがちです。トレーニングの効率を上げ、飼い主とのコミュニケーションをスムーズにするためには、混乱の元となるあだ名を避け、シンプルで明確な名前を使い続けることが重要です。

あだ名で呼ぶことの具体的なデメリット

あだ名が定着してしまうと、外出先でのコントロールが難しくなります。ドッグランなどの広い場所で他の犬と遊んでいる際、名前を呼んでも戻ってこない「呼び戻し」の失敗が起こりやすくなります。

また、飼い主が不在の時にペットホテルや動物病院へ預ける際も問題です。スタッフは当然「本名」で呼びますが、家であだ名ばかり使っていると、犬は他人の呼びかけに全く反応せず、孤立したり強い不安を感じたりすることがあります。

家族以外の人との関わりにおいても、名前の統一は欠かせないのです。

犬が覚えやすい「名付け」のコツ

犬にとって聞き取りやすい名前をつけるには、いくつかのポイントがあります。まず、2文字から3文字程度の短い音にすることです。長い名前は犬が聞き取りにくく、飼い主も呼びにくいため、結局あだ名が増える原因になります。

また「ガ・ギ・グ」といった濁音や、ハッキリした母音（ア・イ・ウ・エ・オ）を含めると、周囲の雑音の中でも犬の耳に届きやすくなります。

さらに、「散歩」や「ごはん」など、日常的に多用する単語と似た響きを避けることで、犬の聞き間違いによる混乱を防ぐことができます。

すでにあだ名で呼んでいる場合の対処法

もし今あだ名で呼ぶ癖がついていても、今日から修正することは可能です。まずは家族全員で「この名前で呼ぶ」というルールを再確認しましょう。

トレーニングのコツは、本名で呼んでこちらを振り向いた瞬間に、おやつをあげたり優しく撫でたりして、徹底的に褒めることです。犬に「この名前で呼ばれると、とっても良いことが起きる！」と再学習させるのです。

あだ名で呼びそうになってもぐっとこらえ、一貫して本名だけを使う期間を設けることで、犬は徐々に正しい名前を自分のものとして認識し直してくれます。

まとめ

名前は、飼い主と犬をつなぐ大切な「絆」の言葉です。あだ名は親しみの証でもありますが、犬の混乱を招き、安全やしつけに影響を与えることも忘れてはいけません。

わかりやすい名前で一貫して呼び続けることが、犬に安心感を与え、深い信頼関係を築く近道となります。今日から正しい呼び方を徹底し、愛犬との暮らしをより豊かにしましょうね。