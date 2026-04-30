ＪＲＡ海外馬券発売対象の米３冠初戦、第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１は現地時間２日（日本時間５月３日朝７時５７分発走）、チャーチルダウンズ競馬場で行われる。海外競馬に精通するフリーライターの土屋真光氏が、フロリダダービー３着のチーフワラビーを送り込むウィリアム・モット調教師（７２）をインタビュー。米年度代表馬に輝いた昨年の覇者ソヴリンティに続く連覇が懸かる名伯楽の思惑は？

―今年のチーフワラビーは３戦１勝、前売りでは４番人気の評価です。３歳デビューでキャリアが浅いですが。

「２歳時に使えず、３歳１月デビューになりました。ダービー馬への王道は２歳戦を戦うこと、そこで基礎が身に付くというのがこれまでの考えでした。しかし、２戦目の前々走（ファウンテンオブユースＳ・Ｇ２）２着の内容がよく、かなりの才能を秘めているので、これは今までの先入観を捨てるべき馬だと判断しました」

―前走はフロリダダービーで３着。前哨戦の中では最もハイレベルだったという評価です。

「上位３頭はいずれも素質馬。半馬身差で負けてしまったのはおそらく経験不足でしょう。ただ、その後は着実に成長しています。また、馬群で少しちゅうちょする面があり、集中力を欠いていたようだったので、今回はブリンカーを使用します」

―３戦いずれもガルフストリーム競馬場だった理由はなんでしょう？

「この馬の調教拠点がフロリダのペイソンパーク調教場だったからです。前走もあえて離れた州の前哨戦を使う必要はありませんでしたし、結果としてレース自体が厳しかったので、輸送リスクが軽減できてよかったです」

―１２番ゲートの印象は？

「いい枠です。１１番ゲートが息子（ライリー・モット師）の馬なので遠慮してくれるでしょう（笑）」

―強力な逃げ馬不在、展開はどう見ますか？

「位置取りに関しては、馬にポジションを任せると思いますが、テンにスピードのあるタイプでも、追い込み馬ではなく、追走馬タイプ。中団から勝負をかけるでしょう」