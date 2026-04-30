◇女子ゴルフツアーNTTドコモビジネス・レディース第1日（2026年4月30日 千葉県 浜野ゴルフクラブ（6704ヤード、パー72））

昨年、浜野GCで開催されたパナソニック・オープンで優勝した菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が、7バーディー、ノーボギーの65で回り2打差の2位につけた。

「（ここは）凄く相性が良いですし、ティーショットも昨年より飛ぶようになって、短いパットが増えたので凄い良かったです」とうなずいた。

1、2番でバーディーを奪うと8番パー3では第1打をグリーン右に外したものの、そこから56度のウエッジでチップインバーディーーを決めた。

「ショットが良いのに、それまで（決めきれず）惜しいのがいっぱいあった。流れが来ないなっていうところだったので、あそこで凄いリズムに乗れました」と笑顔で振り返った。

この日は前週、前澤杯に出場した青木瀬令奈と、開幕2戦目でツアー2勝目を挙げた菅楓華と同組で回った。「最終組でみんなプレーのリズムが早いので、凄い良いリズムで回れました」と笑顔で話した。

第2日は悪天候予報で中止となったが「ショットも安定してますし、パーオン率も凄く良くて安定感も出てきているので、優勝とかあまり意識せず楽しくできたら良いなと思います」と残り2日の戦いに照準を合わせた。