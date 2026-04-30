2026年5月1日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月1日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
運気低迷の1日。年上の女性が味方になってくれるので安心して。
他人との衝突が気がかり。テリトリー意識は手放すこと。
人知れず努力しても、成果が感じられないかも。でも頑張り続けよう。
洋服と爽やか笑顔で清潔感をアピールすると、人気がアップ！
親や目上の人と対立する暗示……。じっくり説得する覚悟を持って。
感情を顔に出すと評判がダウン。苦手な人にも愛想よく接しよう。
渋滞や混雑にイライラ。でも怒ったらますますつらくなるので、ぐっとこらえて。
レジャーは近場がおすすめ。楽しいことが次々と起きそう。
仲のよい人と外出すると◎。新しい友人を誘うと絆が深まってハッピーに。
勉強が身になる日。カルチャースクールに体験入学するのもおすすめ。
ライバルを探してみて。競争心を持つと何事もスムーズに進みそう。
心が自由に駆け巡る1日。大きな夢を追いかけてみよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
運気低迷の1日。年上の女性が味方になってくれるので安心して。
11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
他人との衝突が気がかり。テリトリー意識は手放すこと。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
人知れず努力しても、成果が感じられないかも。でも頑張り続けよう。
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
洋服と爽やか笑顔で清潔感をアピールすると、人気がアップ！
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
親や目上の人と対立する暗示……。じっくり説得する覚悟を持って。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
感情を顔に出すと評判がダウン。苦手な人にも愛想よく接しよう。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
渋滞や混雑にイライラ。でも怒ったらますますつらくなるので、ぐっとこらえて。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
レジャーは近場がおすすめ。楽しいことが次々と起きそう。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
仲のよい人と外出すると◎。新しい友人を誘うと絆が深まってハッピーに。
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
勉強が身になる日。カルチャースクールに体験入学するのもおすすめ。
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
ライバルを探してみて。競争心を持つと何事もスムーズに進みそう。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
心が自由に駆け巡る1日。大きな夢を追いかけてみよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)