【まとめ買い特集】連休はマンガの一気読みにピッタリ！『宇宙兄弟』『ダイヤのA』などおすすめタイトルをご紹介【Amazon Kindle】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から連休中に一気読みしたいマンガタイトルを厳選してご紹介。連休に予定がない…そんなあなたにおすすめしたいのがマンガの一気読み。この機会に気になっていたタイトルやもう一度読みたいタイトルをまとめて楽しんでみてはいかがだろうか。
この記事で紹介した本を読む
■宇宙兄弟（45巻）
価格：40,095円
宇宙兄弟
2025年。兄は、もう一度だけ自分を信じた。筑波経由火星行きの物語がはじまる！ 本格兄弟宇宙漫画発進！ 幼少時代、星空を眺めながら約束を交わした兄・六太と弟・日々人。2025年、弟は約束どおり宇宙飛行士となり、月面の第1次長期滞在クルーの一員となっていた。一方、会社をクビになり、無職の兄・六太。弟からの1通のメールで、兄は再び宇宙を目指しはじめる！
■ダイヤのA（47巻）
価格：27,918円
ダイヤのA
中学全国大会を目標としていた沢村栄純（さわむら・えいじゅん）。最後の大会は自らの暴投で敗退してしまう。仲間とともに高校でリベンジを誓うなか、名門、青道高校野球部からスカウトが来る。見学に訪れた沢村は、いきなりエリート校の洗礼を受けることに！ 名キャッチャーの呼び声高い御幸一也（みゆき・かずや）との出会いが沢村の高校野球への情熱を目覚めさせる!!
■FAIRY TAIL（63巻）
価格：37,422円
FAIRY TAIL
“魔導士（まどうし）ギルド”……それは魔導士たちに、探し物から魔物討伐まで、いろんな仕事を仲介してくれるトコロ！ 一人前の魔導士を目指す少女・ルーシィは、火を操る魔導士・ナツと出会い、彼のギルドに誘われる。なんと、そこはルーシィの憧れ“妖精の尻尾（フェアリーテイル）”だった!! なんでもヤリすぎ！ 魔法界一のお騒がせ集団が巻き起こすめちゃおもしろ冒険ファンタジー！
■暁のヨナ（47巻）
価格：27,918円
暁のヨナ
高華王国の姫・ヨナは一人娘のため、優しい父王と幼なじみで護衛のハク達に囲まれ、大切に育てられていた。そして時はヨナ・16歳の誕生日、ヨナは想いを寄せていた従兄のスウォンから簪を贈られ、父へ自分の気持ちを伝えに行く。が、そこには思いも寄らぬ過酷な運命が!?
■闇金ウシジマくん（46巻）
価格：32,406円
闇金ウシジマくん
丑嶋のもとを毎朝9時に訪れる「奴隷くん」と呼ばれる人々。それはパチンコ依存症の主婦たちのことで、丑嶋は彼女らに3万円の現金と引き換えに5万円の借用書にサインさせる。あらかじめ金利・手数料2万円を引いた上、1日3割もの暴利を課しているにも拘わらず、今日も彼の会社には哀れな訪問者が引きも切らない。
※本ページで紹介する情報は、2026年4月30日17時現在のものです。
■宇宙兄弟（45巻）
価格：40,095円
宇宙兄弟
2025年。兄は、もう一度だけ自分を信じた。筑波経由火星行きの物語がはじまる！ 本格兄弟宇宙漫画発進！ 幼少時代、星空を眺めながら約束を交わした兄・六太と弟・日々人。2025年、弟は約束どおり宇宙飛行士となり、月面の第1次長期滞在クルーの一員となっていた。一方、会社をクビになり、無職の兄・六太。弟からの1通のメールで、兄は再び宇宙を目指しはじめる！
■ダイヤのA（47巻）
価格：27,918円
ダイヤのA
中学全国大会を目標としていた沢村栄純（さわむら・えいじゅん）。最後の大会は自らの暴投で敗退してしまう。仲間とともに高校でリベンジを誓うなか、名門、青道高校野球部からスカウトが来る。見学に訪れた沢村は、いきなりエリート校の洗礼を受けることに！ 名キャッチャーの呼び声高い御幸一也（みゆき・かずや）との出会いが沢村の高校野球への情熱を目覚めさせる!!
■FAIRY TAIL（63巻）
価格：37,422円
FAIRY TAIL
“魔導士（まどうし）ギルド”……それは魔導士たちに、探し物から魔物討伐まで、いろんな仕事を仲介してくれるトコロ！ 一人前の魔導士を目指す少女・ルーシィは、火を操る魔導士・ナツと出会い、彼のギルドに誘われる。なんと、そこはルーシィの憧れ“妖精の尻尾（フェアリーテイル）”だった!! なんでもヤリすぎ！ 魔法界一のお騒がせ集団が巻き起こすめちゃおもしろ冒険ファンタジー！
■暁のヨナ（47巻）
価格：27,918円
暁のヨナ
高華王国の姫・ヨナは一人娘のため、優しい父王と幼なじみで護衛のハク達に囲まれ、大切に育てられていた。そして時はヨナ・16歳の誕生日、ヨナは想いを寄せていた従兄のスウォンから簪を贈られ、父へ自分の気持ちを伝えに行く。が、そこには思いも寄らぬ過酷な運命が!?
■闇金ウシジマくん（46巻）
価格：32,406円
闇金ウシジマくん
丑嶋のもとを毎朝9時に訪れる「奴隷くん」と呼ばれる人々。それはパチンコ依存症の主婦たちのことで、丑嶋は彼女らに3万円の現金と引き換えに5万円の借用書にサインさせる。あらかじめ金利・手数料2万円を引いた上、1日3割もの暴利を課しているにも拘わらず、今日も彼の会社には哀れな訪問者が引きも切らない。
※本ページで紹介する情報は、2026年4月30日17時現在のものです。