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松のやのカツ2枚ご飯おかわり自由の朝定食をグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「コスパ最高モーニング！！」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuberの山崎NANAが、「【松のや】朝からカツ２枚とご飯おかわり自由の食べ放題がコスパ最高すぎて満腹になるまで食べまくった爆食女の幸せモーニング【大食い】」と題した動画を公開した。動画では、山崎がとんかつチェーン「松のや」を訪れ、ボリューム満点でお得な朝定食を堪能する様子が収められている。



今回山崎が注文したのは、590円という低価格ながらささみかつが2枚も付いてくる「得朝ささみかつ定食」。ご飯のおかわりが自由という、朝からがっつり食べたい人にはたまらないメニューだ。



まずはキャベツにゴマドレッシングをかけ、胃を優しく起こす「ベジファースト」からスタート。続いてメインのささみかつに特製ソースをたっぷりとかけ、一口頬張るとサクサクと心地よい音を響かせた。山崎は「松のや特有のしっかり揚げのザクザク食感は朝定食でも健在」と語り、肉厚でジューシーなささみかつにご飯を進める。さらに、まろやかなタルタルソースで味変を楽しみ、「こってりまろやかタルタルとフルーティな特製ソースの合わせ技で味覚が狂喜乱舞」と大絶賛した。



1杯目のご飯は、バーベキューたれをかけた「バベ飯」で完食。おかわりした2杯目のご飯には、残りのカツ、キャベツ、ポテトサラダを全て乗せ、上からタルタルソースと特製ソースをかけた自家製「タルソースささみかつ丼」を作り上げた。「朝から2枚のカツをおかわり自由のご飯で頬張れる幸せは松のやでしか味わえない」と、至福の表情を浮かべる。



590円という驚きの価格設定に対し、山崎は「破格」と評価し、「朝からコスパ良くガッツリキメたい人は全員松のやに集合」と太鼓判を押した。手頃な価格で圧倒的な満足感を得られる松のやの朝定食は、朝からエネルギーをしっかりチャージしたい人にとって魅力的な選択肢であると結論付けた。