◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー広島（4月30日、東京ドーム）

巨人の先発は4月17日に初勝利を挙げたウィットリー投手。今季は外国人選手の1軍登録制限の関係で好投しても抹消せざるを得なくなったため、中12日での登板となります。外国人のベンチ入りは4人のみで、この日はダルベック選手をベンチ外にして、ルシアーノ投手をベンチ入りさせています。

広島はウィットリー投手からホームランを放っている大盛穂選手を1番に据えました。ショートにルーキーの勝田成選手、サードに小園海斗選手が入っています。

解説は清水隆行さんと黒田博樹さん。2人の対戦成績は11年間で117打数37安打と清水さんの打率が3割超えとなっています。黒田さんも清水さんにはよく打たれた印象があると話していて、打ち合わせの間も2人で対戦時の話に花を咲かせていました。

清水さんは広島の先発、玉村昇悟投手について「他のピッチャーよりも球持ちがよくて軌道も少し違う。若手は初対戦のバッターも多いと思うので、普通の感覚でやるとずらされてしまう。どう対応していくか、いかに早く対処方法を見つけられるか、目付けの工夫とか、そういうのが必要かもしれません」と語りました。また、活躍を続ける巨人の平山功太選手については「空振りでも期待が持てるものがある。守備も走塁もね、ちょっとワクワクする選手」と評価しました。

黒田さんも玉村投手について「非常に特徴のあるピッチャー。身長はないんですが、タイミングがとりずらい」としています。

プレーボールは午後6時です。