匿名マネージャーが明かした韓国芸能界の“闇”　飲酒運転身代わりに接待文化…真偽不明でも聞き流せない暴露話の数々

韓国では最近、匿名の元マネージャーが出演する動画が大きな議論を呼んだ。韓国芸能界において、芸能人が犯した罪をマネージャーが肩代わりする慣習があったと主張されたためだ。

【写真】韓国芸能人、日本のタクシーでマナー違反→炎上

自らを「1000万俳優」や「国民的俳優」の担当だったと称したA氏は、YouTubeチャンネル「職業のすべて All about jobs」に公開された動画内でその実態を語った。

A氏によれば、特に飲酒運転においては、報道が出る前にマネージャーが「自分がやった」と名乗り出て、その対価として金銭が支払われる慣行があったという。さらに、芸能人の指示で薬の代理処方まで受けたことがあるとも明かした。こうした行為は医療法違反に問われる可能性がある。

A氏は証拠としてカカオトークの記録を保持しているとしているが、動画内での直接的な公開はされていない。そのため、現時点で暴露内容のすべてが事実と確認されたわけではないが、この証言には妙な説得力が宿っている。それは、A氏が語る内容と酷似した事例が、韓国芸能界で現実に起きているからである。

飲酒運転の身代わりと代理処方が帯びる現実味

最も象徴的な例が、飲酒運転の「身代わり」をめぐる事件だ。

キム・ホジュン（写真提供＝OSEN）

歌手のキム・ホジュンは2024年5月、ソウル市内で飲酒運転による衝突事故を起こして逃走した際、自分の服を着せたマネージャーを身代わりとして出頭させ、事件の隠蔽を図った。

所属事務所の役員も証拠隠滅に加担したが、最終的にキム・ホジュンには懲役2年6カ月の実刑判決が確定した。このような実例が存在する以上、A氏の告白を単なる空想と断じることは難しい。

また、代理処方の問題も過去に繰り返されてきた。本来は本人が診察を受けるべき薬を第三者が代わりに受け取る行為は、韓国芸能界で度々疑惑の的となっている。

俳優のユ・アインは家族の名義で睡眠薬の処方を受けたとして有罪判決を受け、歌手のPSYも代理受領の事実を認めた。タレントのパク・ナレについても、元マネージャーから代理処方の指示を暴露される騒動があった。

専門家によれば、芸能人特有の不規則な生活や私生活の露出への不安、そしてマネージャーとの曖昧な業務構造が、こうした不正を誘発する背景にあるという。

パク・ナレ（写真提供＝OSEN）

A氏の暴露は違法行為の疑いにとどまらず、芸能界の閉鎖的な空気感にまで及んでいる。

彼は所属事務所によるマネージャーへの監視実態についても言及した。車内のドライブレコーダーの点検や、録音状態の携帯電話が車内に仕掛けられていた経験を語り、それが所属芸能人への陰口を確認するためのものだったと主張している。さらには芸能人たちの接待文化についても、高級遊興飲食店への頻繁な出入りや、役員級の人物と芸能人が同席する場への送迎を強要された過去を振り返っている。

もちろん、匿名の証言のみで特定の個人や事務所を断罪するのは危険であり、A氏が持つとされる証拠の全容も明らかではない。しかし、過去の不祥事と地続きにあるその告白は、単なる刺激的な作り話として聞き流すにはあまりに現実の匂いを強くまとっている。真偽は不明とはいえ、この暴露が韓国芸能界の不気味な裏側を照らし出していることは確かだろう。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）