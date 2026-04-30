『ジャンプTOON』2周年で3大キャンペーン開催 全話完全無料＆10万円分ギフト券が当たるジャンボなど
ジャンプグループ発の縦読みマンガアプリ「ジャンプTOON」が、5月29日に創刊2周年を迎える。あわせて、『ジャンプTOON 2周年感謝祭』が開催される。
【画像】まさかの1ヶ月何度でも読み放題になる『ラスボス少女アカリ』 ほか
「ジャンプTOON」では、オリジナル縦読みマンガ作品や人気作品のタテカラー版作品を連載。本感謝祭では、「ジャンプTOON」のオリジナル作品が最新話まで一気読みできる「全話無料」キャンペーンをはじめ、毎日10万円相当のギフトカードが当たる企画、さらには人気キャラクターの限定グッズプレゼントなどが展開される。
2周年に合わせ、「ジャンプTOON」のオリジナル作品（※一部除く）が最新話まで全話無料で配信中（5月31日まで）。人気作品を一気に読み進める絶好のチャンスとなる。
また、期間中、アプリ内でマンガを2話読むと参加できる抽選企画を開催。毎日1人に「10万円相当のAmazonギフトカード」が当たるほか、抽選に外れても、毎日もれなく全員に40ポイントがプレゼントされる。期間中、毎日2話読了で自動エントリー。
さらに、「ジャンプTOON」オリジナル作品を彩るメインキャラクターたちが、アクリルスタンドになった。全41作品・41種類のラインナップから、抽選で限定アクリルスタンドがプレゼントされる。
【画像】まさかの1ヶ月何度でも読み放題になる『ラスボス少女アカリ』 ほか
「ジャンプTOON」では、オリジナル縦読みマンガ作品や人気作品のタテカラー版作品を連載。本感謝祭では、「ジャンプTOON」のオリジナル作品が最新話まで一気読みできる「全話無料」キャンペーンをはじめ、毎日10万円相当のギフトカードが当たる企画、さらには人気キャラクターの限定グッズプレゼントなどが展開される。
また、期間中、アプリ内でマンガを2話読むと参加できる抽選企画を開催。毎日1人に「10万円相当のAmazonギフトカード」が当たるほか、抽選に外れても、毎日もれなく全員に40ポイントがプレゼントされる。期間中、毎日2話読了で自動エントリー。
さらに、「ジャンプTOON」オリジナル作品を彩るメインキャラクターたちが、アクリルスタンドになった。全41作品・41種類のラインナップから、抽選で限定アクリルスタンドがプレゼントされる。
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