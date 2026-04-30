4月29日、国民的アイドルグループ・嵐の大野智に関する熱愛が「文春オンライン」で報じられ、波紋を広げている。5月31日に東京ドームで開催予定の、嵐のラストライブを目前に控えたタイミングだったが、意外なファンの反応に注目が集まっている。

報道では、熱愛の相手は元女優で、過去に交際していた人物との“復活愛”とされている。詳細については明らかにされていないが、これに動じないのが「大野担」こと大野のファンたちだった。Xでは、

《ファンの子の前に戻ってきてくれただけで感激してるので》

《眉ひとつ動かさず未読スルーして話題にもしない大野担、本人以上に男前すぎるだろ》

といった声が見られ、熱愛そのものに対する否定的な反応は限定的だ。

「嵐ファンの熱愛報道に対する受け止め方は、確実に変化しています。二宮和也さんが2019年11月、櫻井翔さんと相葉雅紀さんが2021年9月に結婚を発表しており、“人生のステージの変化”を受け入れる土壌ができているといえるでしょう。長年、応援してきたファンほど、個人の幸せを尊重する傾向が強まっています」（芸能ジャーナリスト）

さらに大野は、活動休止期間中、私生活がたびたび取り上げられてきた経緯があることも、今回の報道への反応の要因とされている。

「芸能界から距離を置く意向が伝えられているなかでも、長年、トップアイドルとして活動してきた影響は大きく、完全に“静かな生活”へ移行するのは簡単ではありません。国民的アイドルグループのリーダーとして活躍してきただけに、芸能活動を引退しても、注目され続ける存在です。

今回の報道もその延長線と考えられますが、やはり『大野担』としては、これまでの報道で“免疫”があるからか、今回の報道にも冷静でいるのかもしれません」（同前）

ファンが長年、抱いてきた『感謝カンゲキ雨嵐』の思いは、この報道では揺らがないようだ。