足踏みマッサージをしていた飼い主さんたち。その様子を近くで見ていた柴犬さんが…優しさ故に『勘違い』をしてしまう光景が話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなる微笑ましい光景は記事執筆時点で1.8万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

『足のマッサージ』をする家族→近くで見ていた犬が…

Xアカウント『@6l1pdX8NuTKzJiE』に投稿されたのは、柴犬「さくら」ちゃんのお姿。

足踏みマッサージをする家族を見つめる「さくら」ちゃん

この日、飼い主さんたちは足踏みマッサージをされていたのだそう。うつ伏せに寝転んでいる人の足の裏に乗るようにして優しく足踏みマッサージをしていると…その様子を見たさくらちゃんは『勘違い』をしてしまった模様。

まさかの『勘違いをする光景』に絶賛

どうやら踏まれている人が痛い思いをしている…そう勘違いして心配になったさくらちゃんは、すぐ近くに座り込んで抗議を始めたというのです。

『ねぇねぇ、やめてあげようよ…』心配するさくらちゃん

足踏みをする人に『ねぇねぇ、痛がってるよ、やめてあげようよ…』というかのように、ちょんちょんとおててで呼びかけたのだそう。

『ほんとにだいじょうぶ？』心配そうなさくらちゃんのお姿

『ちがうよ、大丈夫だよ』そう頭を撫でてもらっても、どこか心配そうな表情を浮かべながらその場で見守り続けたというさくらちゃん。

『大丈夫よ！』優しさに溢れたさくらちゃんのお姿

飼い主さん曰く、さくらちゃんのこの行動は先代柴犬さん（初代柴犬さん・2代目柴犬さん）たちと全く同じなのだそうで、見る度に涙が出てきてしまうほどなのだとか。

優しさと家族愛に溢れたさくらちゃんの行動は多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

ニコニコ笑顔を浮かべるさくらちゃんのお姿

この投稿には「健気で可愛いですね」「なんて優しいの！きっとママさんが優しい方だからですね」「可愛い」などのコメントが寄せられています。

柴犬コンビの日常

さくらちゃんには、「もも」ちゃんという姉のような存在も。とにかくご家族のことが大好きで心優しいさくらちゃん、さくらちゃんのことが大好きでたまらないというももちゃん。

さくらちゃんのことが大好きな「もも」ちゃん

ご家族に溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすさくらちゃん、ももちゃんのお姿は日々多くのユーザーに柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@6l1pdX8NuTKzJiE」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。