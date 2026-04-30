タカラトミーから、2026年7月3日より劇場公開されるディズニー&ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』グッズが登場。

“おもちゃの世界”を舞台にしたリアルなフィギュアや、映画『トイ・ストーリー』１〜５の世界を追体験できる盤ゲームなどがラインナップされます☆

タカラトミー ディズニー&ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』グッズ

© ＴＯＭＹ

© Disney/Pixar

発売日：2026年6月20日（土）

販売店舗：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、一部の映画館、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

1996年に日本で公開された、映画『トイ・ストーリー』第1作から関連トイを発売しているタカラトミーグループ。

第5作目となる今回は、リアルサイズフィギュアに加え、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」、鉄道玩具「プラレール」、ぬいぐるみ、ファミリーゲームの定番「ポンジャン」、盤ゲーム「人生ゲーム」などのトイゲーム等、様々なカテゴリーで子どもから大人まで楽しめるグッズが幅広く展開されます。

“おもちゃの世界”を舞台にした『トイ・ストーリー』の世界観を楽しめるリアルなフィギュア「トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア」は、劇中同様のパッケージにリニューアルし、作品の世界への没入感を一段と高めてくれるのがポイントです。

© Just Play, LLC

また、「トイ・ストーリー ポンジャン」は、目の不自由な方もそうでない方も一緒に楽しめるユニバーサルデザインを採用。

ゲームに使用するパイにはマークの凹凸や点字を施しており、指先で識別しながら遊べます。

そのほか、映画『トイ・ストーリー』１〜５の世界を追体験できる盤ゲーム「トイ・ストーリー 人生ゲーム」や、「ピクサー・ボール」デザインのボールをボタン、ダイヤル、レバーを操作しながら転がしてゴールを目指すドキドキハラハラできるエキサイティングアクションゲーム「トイ・ストーリー アスレチックランドゲーム」も登場。

また、タカラトミーアーツからはぬいぐるみ、ガチャ（カプセルトイ）商品など計35種以上を発売予定です。

変わりゆく時代の波に揺さぶられたウッディや仲間たちが、新たな出会いと 危機をきっかけに、再び未知の冒険へと踏み出す姿を描いた、ディズニー&ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』

タカラトミーグループより発売される、映画で得た感動と興奮を何度も楽しめるようなトイを紹介していきます☆

トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア

価格︓第1弾（全5種）

・ウッディ／ジェシー／バズ・ライトイヤー／エイリアン 各9,350 円（税込）

・フォーキー 4,950円（税込）

第1弾発売日：2026年6月20日（土）

対象年齢︓4歳〜

「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」「フォーキー」をデザインした、1分の1サイズのトーキングフィギュア。

映画同様のキャラクターボイスでおしゃべり日本語／英語に対応しており、約 50 種類のボイスが収録されています。

「エイリアン」は声や音に反応しておしゃべりし、そのほかのキャラクターはひもを引いたりボタンを押したりするとおしゃべり☆

またパッケージは劇中デザインをイメージしたものになっています。

トイ・ストーリー５ ダイキャストコレクション

価格︓各1,650円（税込）

第1弾発売日：2026年6月20日（土）

ラインナップ：（全9種）ウッディ／ジェシー／バズ・ライトイヤー／エイリアン／レックス／ブルズアイ／フォーキー／ピクサー・ランプ＆トイ・ストーリーロゴ カラーメタリック ver.／スマーティー・パンツ

対象年齢︓3歳〜

ダイキャスト製の重厚感のあるフィギュアシリーズとして登場する「トイ・ストーリー５ ダイキャストコレクション」

キャラクターフィギュアはそれぞれ劇中デザインをイメージしたミニチュアパッケージがセットになっています。

トイ・ストーリー ポンジャン

© Just Play, LLC

価格︓6,930円（税込）

対象年齢︓5歳〜

目の不自由な方もそうでない方も一緒に楽しめるユニバーサルデザインの「ポンジャン」が登場。

ゲームに使用するパイにはマークの凹凸や点字が施されており、指先で識別しながら遊べます。

盤面は4つに分けてコンパクトに収納できるようになりました。

トイ・ストーリー 人生ゲーム

価格︓5,500円（税込）

対象年齢︓6歳〜

『トイ・ストーリー』が初めて「人生ゲーム」に︕

映画『トイ・ストーリー』１〜５の世界を追体験できます。

トイ・ストーリー アスレチックランドゲーム

価格︓4,950円（税込）

対象年齢︓5歳〜

ボールを動かし、8つのアスレチックをクリアしてゴールを目指す「トイ・ストーリー アスレチックランドゲーム」

「ピクサー・ボール」デザインのボールをボタン、ダイヤル、レバーを操作しながら転がしてゴールを目指す、映画のようにドキドキハラハラできるおもちゃです。

ドリームトミカ Ｎｏ.180 ディズニートミカパレード トイ・ストーリー５

© Disney/Pixar

価格︓1,100円（税込）

対象年齢︓3歳〜

映画『トイ・ストーリー５』の公開を記念したデザインのパレードフロート。

「トイ・ストーリー」の雰囲気を表したカラフルなフロートに、作品内で活躍する「ジェシー」と「リリーパッド」を乗せることができます。

TOMICA TUNES TOYSTORY CHARACTERS

© ＴＯＭＹ

© Disney/Pixar

価格︓1,320円（税込）

発売日︓2026年7月18日（土）

種類：全7種、シークレット1種あり

対象年齢︓3歳〜

本格的ダイキャストボディにキャラクターが乗車してかわいくチューンアップされたシリーズ「TOMICA TUNES」に「トイ・ストーリー」のキャラクターが登場。

運転中に道に迷い、困りながらも前に進み続けていれば最後には道が拓けるはず、という前向きなストーリーが込められています。

トイ・ストーリー５ ラッピングトレイン バズ・ライトイヤー／ウッディ

© Disney/Pixar

© Just Play, LLC

価格︓各2,420円（税込）

対象年齢︓6歳〜

『トイ・ストーリー５』に登場する「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」たちがデザインされた、プラレールオリジナルのラッピングトレイン。

3両編成でそれぞれ連結・切り離しできるほか、1スピードで電動走行、スイッチOFFで手転がし遊びが楽しめます。

タカラトミーアーツ「トイ・ストーリー５ ぬいぐるみ」

© Disney/Pixar

価格︓各 2,640 円〜3,300 円（税込）

種類：全6種（ウッディ／バズ・ライトイヤー／ジェシー／ブルズアイ／リリーパッド／スマーティー・パンツ）

対象年齢︓3 歳〜 著作権表記︓

「トイ・ストーリー５ もふもふポーシェット」（ガチャ）

発売日︓6 月下旬予定

希望小売価格︓１回 400 円（税込）

対象年齢︓15 歳〜

著作権表記︓© Disney/Pixar

おなじみのキャラクターと『トイ・ストーリー５』に登場する新キャラクターの、手に取りやすいサイズのぬいぐるみ。

カウボーイスタイルの「ウッディ」や

© Disney/Pixar

にっこり笑顔の「バズ・ライトイヤー」

© Disney/Pixar

ほんのりほっぺをピンク色にそめた「ジェシー」

© Disney/Pixar

ピンと立つたてがみもかっこいい「ブルズアイ」のほか、

© Disney/Pixar

『トイ・ストーリー５』の新キャラクター「リリーパッド」と

© Disney/Pixar

「スマーティー・パンツ」もラインナップされます。

タカラトミーアーツ ガチャ「トイ・ストーリー５ もふもふポーシェット」

© Disney/Pixar

価格︓1回 400円（税込）

発売予定︓2026年6月下旬

対象年齢︓15歳〜

もふもふ生地と刺繍がかわいいポーチ。

両側のタグに紐を通すとポシェットとしても使える2WAY仕様です。

日本公開から30年の長きに渡り愛され続けている『トイ・ストーリー』でおなじみの仲間たちが最新おもちゃになって大集合︕

タカラトミーグループから2026年6月20日より順次登場する、ディズニー&ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』グッズの紹介でした。

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※「ガチャ」「GACHA」は株式会社タカラトミーアーツの日本国登録商標です

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