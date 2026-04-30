社労士が警告する“GW明けの退職爆増”。給料アップでは引き止められない本当の理由
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社労士のたかこ先生が、YouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」で、「【警告】GW明けは従業員の退職が激増します。今すぐ経営者が見るべき3つの前兆」と題した動画を公開した。動画では、大型連休明けに退職者が急増する理由と、辞意を固めた従業員が発する「3つのサイン」、そして連鎖退職を防ぐための対策について解説している。
たかこ先生はまず、ゴールデンウィーク前後に退職者が増える理由について言及した。長期休暇によって仕事から物理的に離れることで、従業員は冷静にこの仕事を続けてどうなるのかを考える時間を持つという。さらに、新年度の異動などで最もストレスが溜まる4月の不満が、連休中に「限界だ」という決意に変わると分析している。
また、退職理由の多くは「給料」ではなく、上司との関係や成長実感のなさなど複数要因が重なった結果であると指摘。辞めるほど不満が溜まっているのに誰も気づけない「構造」こそが問題であると語った。経営者や管理職が見落としがちな危険信号として、遅刻や欠勤が増える前の「静かな変化」を挙げている。会議で発言しない「行動の変化」、特定の飲み会を断り後輩の指導に関心をなくす「人間関係の変化」、そして有給取得の偏りやデスクの私物が減るといった「手続き・実務の変化」の3点である。
これらのサインが複数重なった場合、退職リスクが極めて高いとたかこ先生は警告する。対策として、直属の上司だけでなく第三者の視点を交えて情報を共有し、対象者との面談を実施するよう促した。ただし「辞めるの？」と直接聞くのではなく、業務量や将来の不安などを自然に引き出し、原因を分解するアプローチが重要だという。
最後に、退職問題を放置すれば残された従業員の負担が増え、疲弊して連鎖退職を招く「負のループ」に陥ると注意喚起した。「応急処置と本格的な対策を分けて考える」重要性を説き、まずはゴールデンウィーク前にできるフォロー面談などから着手し、記録を残して組織のデータとして蓄積すべきだと結論付けた。
たかこ先生はまず、ゴールデンウィーク前後に退職者が増える理由について言及した。長期休暇によって仕事から物理的に離れることで、従業員は冷静にこの仕事を続けてどうなるのかを考える時間を持つという。さらに、新年度の異動などで最もストレスが溜まる4月の不満が、連休中に「限界だ」という決意に変わると分析している。
また、退職理由の多くは「給料」ではなく、上司との関係や成長実感のなさなど複数要因が重なった結果であると指摘。辞めるほど不満が溜まっているのに誰も気づけない「構造」こそが問題であると語った。経営者や管理職が見落としがちな危険信号として、遅刻や欠勤が増える前の「静かな変化」を挙げている。会議で発言しない「行動の変化」、特定の飲み会を断り後輩の指導に関心をなくす「人間関係の変化」、そして有給取得の偏りやデスクの私物が減るといった「手続き・実務の変化」の3点である。
これらのサインが複数重なった場合、退職リスクが極めて高いとたかこ先生は警告する。対策として、直属の上司だけでなく第三者の視点を交えて情報を共有し、対象者との面談を実施するよう促した。ただし「辞めるの？」と直接聞くのではなく、業務量や将来の不安などを自然に引き出し、原因を分解するアプローチが重要だという。
最後に、退職問題を放置すれば残された従業員の負担が増え、疲弊して連鎖退職を招く「負のループ」に陥ると注意喚起した。「応急処置と本格的な対策を分けて考える」重要性を説き、まずはゴールデンウィーク前にできるフォロー面談などから着手し、記録を残して組織のデータとして蓄積すべきだと結論付けた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。 助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織＝「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます！』（KADOKAWA）も好評発売中。