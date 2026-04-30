生年月日時から導かれる運命を示す「命式」とは？【一番わかりやすい　はじめての四柱推命】

生年月日時から導かれる命式

命式にあなたのすべてが示されている

生まれた年柱、月柱、日柱、時柱の四柱を、天干と地支の上下2段に分けて表したものを「命式」といいます。四柱に、書籍16ページで紹介した十干(天干)と十二支(地支)の漢字をそれぞれ割り当て、「四つの柱×2つの漢字」の8つの字=八字を組み合わせて作成します(右ページ参照)。命式の核となる部分が8つの文字で構成されることから、中国では、四柱推命のことを「八字（バーツー）」とも呼びます。

命式は、あなたの生まれた瞬間の天体の配置を天干地支で表したもので、西洋占星術でいうところのホロスコープにあたります。つまり、あなたに宿った宿命図、運命図のようなものといえるでしょう。

命式は学びを深めるためにも、自分で導き出すことをおすすめしますが、昨今は、生年月日時を入力するだけで作成できる無料のWebサイトがあります。命式を作ることが苦手な方は、それらを活用し、本書のWORK を進めるのもいいでしょう。しかし、命式の仕組みを理解していないと、読み解きの途中でつまずきます。また流派によって命式の形に違いがあり、混乱するかもしれません。先に、本書で基本を頭に入れてから Webサイトを利用するのがベストです。

命式「基本の八字」

四柱の天干と地支それぞれに漢字１文字が入る。この八字をベースに自分の性格や運勢を読み解いていく。

四柱それぞれ、天干地支それぞれに象徴するものがあり、そこに入る八字の意味をかけ合わせて、自分の宿命・運命を読み解きます。基礎であり要である「八字」は８つの部屋ととらえてみましょう。西洋占星術の「12星座・10惑星・12ハウス」が、東洋占術の四柱推命では「10の星（天干）・12の星（地支）・８つの部屋」というイメージです。

【出典】『一番わかりやすい はじめての四柱推命』著：愛新覚羅ゆうはん