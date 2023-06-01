【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

Amazonにて、REALFORCE（リアルフォース）のキーボードがセール対象に追加された。

期間中、TKL有線ゲーミングキーボード「REALFORCE GX1」（キー荷重：45g/30g）や、フルサイズ有線キーボード「REALFORCE R3S」（キー荷重：変荷重/45g/30g）などがセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

REALFORCE GX

スタイル:日本語配列 91キー All45g

キーのオン位置を30段階（0.1mm～3.0mm）に調節できるAPC機能が大きく進化し、新しく「Dynamic Mode」（ラピッドトリガー）を搭載。専用アプリケーションでキーごとに個別設定ができ、有効にすることで、キーのストロークに応じてオン位置とオフ位置が追従するようになる。

【45gキー荷重】REALFORCEで定番のキー荷重。押した感触がはっきりとわかるフィーリングとなっており、押し違いが起きにくく、正確性を求めるプレーヤーに適している。

REALFORCE R3S R3SA12

サイズ：フルキーサイズ 112キー日本語配列

スタイル：ブラック 静音 変荷重

R2キーボードのアップグレードモデル。打鍵感はそのまま打鍵音を静音化しており、オフィスや自宅で快適に使用することができる（スイッチ音は個体差によってばらつきが発生する可能性がある）。「APC」機能で、キーのオン位置を0.8、1.5、2.2、3mmの4段階で調節可能。様々なシーンに合わせて設定できる。