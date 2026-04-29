住所が消える絶望バグ発生！サポート激込み時の「自力で届ける」配達トラブル対処法
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「住所が消える絶望のバグ発生…！サポートパンクしてGW初っ端からトラブルだらけ稼働《ロケットナウ配達員》」を公開した。動画では、フードデリバリー配達員としてゴールデンウィーク初日に稼働する様子に密着し、思わぬアプリのバグやトラブルに見舞われながらも奮闘するリアルな姿を紹介している。
動画は4月29日、祝日の稼働からスタート。せーけんわーるどは、デリバリーアプリ「ロケットナウ」の配達ミッションである「8件の配達で2,000円」のボーナス獲得を第一の目標に設定し、効率よく配達をこなしていく。道路が空いていたこともあり、わずか50分で5件の配達を完了させるハイペースな立ち回りを見せた。
順調に稼働を進めていたが、12件目の注文を受けたところで思わぬ事態が発生する。アプリの画面上で届け先が「null様」と表示され、住所欄が空欄になるバグが起きたのだ。他の配達員も同様の現象に見舞われ、サポートセンターもパンクして電話が繋がらない状況に陥る。「お客さんがもう返信なければ、お届けできないという運ゲー状態になってますね」と語りつつも、直接チャットで住所を確認し、手動でマップに入力して配達を続行する機転を利かせた。
しかし、困難はこれだけにとどまらなかった。手動入力したマップのピンが陸橋に刺さっていたり、配達ルート上で乗用車と自転車6台が絡む大事故が発生し、警察によって道が封鎖されていたりとトラブルが連続する。やむを得ずバイクを降り、警察官の指示に従って歩道でバイクを手押しして進む過酷な状況が収められている。
波乱万丈な展開となったものの、最終的に約4時間の稼働で16,110円の売り上げを達成し、時給換算で約4,000円という驚きの結果を叩き出した。予期せぬシステムエラーや道路状況の悪化に対し、どう立ち回るかという現場のリアルな判断は、これから配達員を始めようとする人にとって非常に参考になる内容だ。
動画は4月29日、祝日の稼働からスタート。せーけんわーるどは、デリバリーアプリ「ロケットナウ」の配達ミッションである「8件の配達で2,000円」のボーナス獲得を第一の目標に設定し、効率よく配達をこなしていく。道路が空いていたこともあり、わずか50分で5件の配達を完了させるハイペースな立ち回りを見せた。
順調に稼働を進めていたが、12件目の注文を受けたところで思わぬ事態が発生する。アプリの画面上で届け先が「null様」と表示され、住所欄が空欄になるバグが起きたのだ。他の配達員も同様の現象に見舞われ、サポートセンターもパンクして電話が繋がらない状況に陥る。「お客さんがもう返信なければ、お届けできないという運ゲー状態になってますね」と語りつつも、直接チャットで住所を確認し、手動でマップに入力して配達を続行する機転を利かせた。
しかし、困難はこれだけにとどまらなかった。手動入力したマップのピンが陸橋に刺さっていたり、配達ルート上で乗用車と自転車6台が絡む大事故が発生し、警察によって道が封鎖されていたりとトラブルが連続する。やむを得ずバイクを降り、警察官の指示に従って歩道でバイクを手押しして進む過酷な状況が収められている。
波乱万丈な展開となったものの、最終的に約4時間の稼働で16,110円の売り上げを達成し、時給換算で約4,000円という驚きの結果を叩き出した。予期せぬシステムエラーや道路状況の悪化に対し、どう立ち回るかという現場のリアルな判断は、これから配達員を始めようとする人にとって非常に参考になる内容だ。
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