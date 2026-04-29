グラビアアイドルの山田あい（22）が29日、自身のインスタグラムを更新。週刊プレイボーイのグラビアショットを投稿した。

「初宮古島 海綺麗すぎた」とつづり、エメラルドグリーンの海を背にしたビーチで麦わら帽子をかぶり、布面積が少ない黒いビキニ水着姿でピースサインを送るショットを公開。「ウミガメにも沢山会えたのー！」と報告した。

別の投稿では「個人的お気に入り」と茶色にカラフルな花の刺しゅうがデザインされたレオタード風ハイレグ水着姿を披露した。「衣装も髪型も可愛い系 実はお酒も飲んじゃってたから週プレのムービーで可愛子ぶってるのうつってるかも」と記し、プールでの撮影動画もアップした。

ファンやフォロワーからも「ぶりっ子してるの気になる」「可愛過ぎてキュンキュンしちゃう」「ナイスバディ」「ウルトラスーパーセクシーボディ」「世界で一番美しい」などのコメントが寄せられている。

山田は東京都出身。所属事務所のホームページでは「令和の超新生」「グラビア界に激震」「Iカップの超新星」「令和のニューヒーローの誕生」と称されている。スリーサイズはB90−W60−H90センチ。身長160センチ。25年12月にはファースト写真集「Ohaa〜i！」発売。趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツ。血液型A。