師匠スイボクとの旅で明かされる世界の秘密！『地味な剣聖はそれでも最強です(コミック) 11』、5/1発売
主婦と生活社は、PASH! コミックス『地味な剣聖はそれでも最強です(コミック) 11』(漫画：鱗乃介、原作：明石 六郎)を2026年5月1日(金)に発売する。
■『地味な剣聖はそれでも最強です(コミック) 11』
漫画：鱗乃介
原作：明石 六郎
発売日：2026年5月1日
定価：720円＋税
＜あらすじ＞
己の人生を締めくくるべく、大八州への帰郷を決意したスイボク。
突然の告白に動揺しながらも、師匠の最期を見届ける覚悟を決めた白黒山水は、共に旅路へと踏み出す。
その道中、二人が立ち寄ったのは、かつてスイボクを敗北寸前まで追い込んだ因縁の地・秘境セル。師匠の汚名をすすぐため、山水は迅鉄道の達人、ロコモ・ロイドとの死闘に身を投じるが……!?
山水VSロイド、宿命の激闘が幕を開ける第11巻！
＜STAFF＞
作画：鱗乃介
構成：蓮乗寺メイ
原作：明石六郎
監修：あっぺ
キャラクター原案：シソ
特典情報など各種詳細は「コミックPASH! neo」にて。
■『地味な剣聖はそれでも最強です(コミック) 11』
漫画：鱗乃介
原作：明石 六郎
発売日：2026年5月1日
定価：720円＋税
＜あらすじ＞
己の人生を締めくくるべく、大八州への帰郷を決意したスイボク。
突然の告白に動揺しながらも、師匠の最期を見届ける覚悟を決めた白黒山水は、共に旅路へと踏み出す。
山水VSロイド、宿命の激闘が幕を開ける第11巻！
＜STAFF＞
作画：鱗乃介
構成：蓮乗寺メイ
原作：明石六郎
監修：あっぺ
キャラクター原案：シソ
特典情報など各種詳細は「コミックPASH! neo」にて。