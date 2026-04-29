今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃんの様子。投稿主さんが寝ようと思って、ベッドに向かったところ、ある光景を目にしたそうです。投稿はThreadsにて、23万回以上表示。いいね数は2万件が寄せられていました。

【写真：寝室に向かったら、『ベッドの上で猫』が……とっても幸せそうな『尊い寝姿』】

寝ようかと思ったら…

今回、Threadsに投稿したのは「佐久間 栄司」さん。登場したのは、猫のチヨコちゃんです。

その日、投稿主さんはそろそろ寝ようかと寝室に向かったそうです。寝室に入りベッドに飛び込もうとした投稿主さんが目にしたのは…ベッドで気持ちよさそうに熟睡していたチヨコちゃんの姿。体を「く」の字に曲げ、幸せそうな寝顔ですやすや眠っていたみたいです。

そんな尊い光景を目にした投稿主さんは、チヨコちゃんを起こさないよう、そ～っと寝室を出て元いた部屋に戻っていったそうです。こんなに幸せそうに寝ているチヨコちゃんを起こすなんてできないですよね。

チヨコちゃんの幸せそうな寝顔にハートを射抜かれた猫好き続出

幸せそうに眠るチヨコちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「ぷりちーすぎます」「かわいい」「吸わせて下さい」などの声が多く寄せられていました。

きっと今日もチヨコちゃんは、投稿主さんのベッドですやすや寝ていることでしょう。そうなったら投稿主さんは夜更かしを覚悟しないといけませんね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「佐久間 栄司」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。