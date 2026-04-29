あいみょんが、1stアルバム『青春のエキサイトメント』のアナログ盤を本日リリースした。

これはメジャーデビュー10周年を記念して企画されたもので、アルバム全5作のアナログ盤が4月より5カ月連続、数量限定でリリースされる。全5作の12インチアナログレコードは2枚組の180g重量盤かつカラーバイナル仕様となっている。

また、各作品には特典へ応募できる専用QRコード付きの「あいみょん 10th Anniversary CARD」が封入されており、その詳細が発表された。

「あいみょん 10th Anniversary CARD」

まず購入者全員にプレゼントされるのは、オリジナルスマートフォン用壁紙。そして、5タイトルの内3タイトルを購入すると、抽選で特典がプレゼントされる。オリジナルレコードプレイヤーや、各アルバムのジャケットが全面にプリントされたオリジナルナイロンバッグ、各アルバムのジャケットを使用したNFCアクリルキーホルダーとここでしか入手できない貴重なグッズとなる。

さらに、「あいみょん 10th Anniversary CARD」には、各アルバム制作当時の写真を使用した特別デザインの「アタリカード」も。「アタリカード」が入っていた方には、あいみょん直筆サイン入りポスターがプレゼントされる。

そして、本日より『青春のエキサイトメント』とシングル3作品のドルビーアトモスによる空間オーディオの配信もスタート。Apple Musicでは「青春のエキサイトメント」のTrack by Trackも公開されているので、こちらもチェックしていただきたい。

◾️空間オーディオプレイリスト配信概要 ▼AIMYON Spatial Audio Collection特設サイト

https://www.aimyong.net/feature/aimyon_spatialaudio_collection ▼Apple

https://music.apple.com/jp/playlist/aimyon-spatial-audio-collection/pl.b02a8135143846978b70cf79a4cb012b ▼Amazon

https://music.amazon.co.jp/user-playlists/735ff142641043129aecca7598e14cffjajp?marketplaceId=A1VC38T7YXB528&musicTerritory=JP&ref=dm_sh_Ru3aap6GoTOKayM71UE3wcBIR

◾️アナログ盤詳細 ▼1st Album『青春のエキサイトメント』

2026年4月29日（水）発売

\5,940（税込）／WPJL-10295-6

購入：https://aimyon.lnk.to/ExcitementOfYouth ▼2nd Album『瞬間的シックスセンス』

2026年5月20日（水）発売

\5,940（税込）／WPJL-10297-8

購入予約：https://aimyon.lnk.to/MomentarySixthSense ▼3rd Album『おいしいパスタがあると聞いて』

2026年6月24日（水）発売

\5,940（税込）／WPJL-10299-300

購入予約：https://aimyon.lnk.to/HeardThatTheresGoodPasta ▼4th Album（再プレス）『瞳へ落ちるよレコード』

2026年7月22日（水）発売

\5,940（税込）／WPJL-10327-8

※リマスタリング／リカッティング

※45RPM仕様

購入予約：https://aimyon.lnk.to/FallingintoyoureyesRecord ▼5th Album（再プレス）『猫にジェラシー』

2026年8月26日（水）発売

\5,940（税込）／WPJL-10329-330

※リマスタリング／リカッティング

※45RPM仕様

購入予約：https://aimyon.lnk.to/JealousofCats ▼AIMYON Vinyl Collection 特設サイト

https://www.aimyong.net/feature/aimyon_vinyl_collection

◾️18thシングル「ビーナスベルト」

CD発売＆配信日：2025年10月22日（水）

CD購入：https://aimyon.lnk.to/beltofvenus_cd

配信：https://wct.live/aimyon-beltofvenus

特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/beltofvenus ・品番：WPCL-13688 定価：\1,210（税込）

・収録曲

M1 ビーナスベルト

M2 おじゃまします

M3 ビーナスベルト(Instrumental)

M4 おじゃまします(Instrumental) ◆先着購入者特典

ビーナスベルト オリジナル缶バッジ

※サイズ：直径57mm

※6種の中から絵柄ランダムで1種プレゼントいたします。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第、配布終了となります。 ◆Amazon.co.jp購入者特典

メガジャケ(240mm×240mm)

◾️＜AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 「、、、」IN 阪神甲子園球場＞ 公演日：2026年7月14日（火）・15日（水）

開場／開演：16:30 ／ 18:30

会場：阪神甲子園球場

特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/tententen_koshien