モノを愛する人たちが集まる、クローズドなコミュニティ「GetNavi Salon」。登録しているメンバー同士で、気になる新製品情報をシェアしたり、買ったモノのレビューをブログ形式で紹介し合ったりと、日々ディープな情報が飛び交っています。

2026年4月現在、メンバー数は約45名！ 一体どんな人たちがサロンに集まっているのか、生の声をお届けします。今回は2024年12月から参加している「シブヤ」さんです！

【今回の話し手】シブヤさん（メンバー歴: 約1年4か月）

昔からモノが大好きで、こだわりを誰かと思いっきり共有したくて参加。加入後にはSwithBotの掃除機を手に入れた。神奈川県在住。

離れていても一緒に情報を“味わえる”体験

Q1. 加入のきっかけは？

クルマの一年点検でディーラーに行ったとき、待ち時間に何気なく手に取ったのが雑誌『GetNavi』。そのときにGetNavi Salonの存在を初めて知りました。たまたま開いたページだったのですが、そこに書かれていた 「モノへのこだわりを思いっきり話せる場所」 のような言葉が、すごく心に残ったのを覚えています。

好きなモノの話って、身近なようでいて、実は思っているほど思いっきり話せる場所が少なかったりします。でも、自分が「いいな」と思ったモノや、ちょっとしたこだわりを遠慮なく話せる場所があるのなら、それはすごく素敵なことだなと思いました（私はそのようなこだわりを聞くほうが好きですが）。

つまり、入会しようと思った一番の決め手は、まさにそのコンセプトでした。

Q2. 「入ってよかった！」と思ったエピソードを教えてください。

「入っていてよかった！」と思うことはいくつもあります。 まずうれしかったのは、企業がメディア向けに行うリアルな体験会・発表会に参加できたことです。実際にモノに触れながら、メーカーの方から直接お話を聞ける時間は、やっぱり特別だなと思います。ただ“知る”だけではなくて、そのモノの奥にある思いや工夫まで感じられるので、“好き”がもう一歩深くなるような感覚がありました。

それからサロン内のオンラインイベントとして、メンバーみんなで試食会をしたこともとても印象に残っています。一回目はBAKEさんの「焼きたてカスタードアップルパイ専門店 RINGO」のアップルパイを、二回目はイトウ製菓さんの「バタークッキー」をそれぞれ試食させてもらいました。オンラインでそれぞれ別の場所にいながら、同じ時間に、同じクッキーやパイを食べて感想を言い合うという体験がなんだかとても新鮮で、不思議で、面白かったんです。

離れているのに、同じモノを一緒に味わっているような感覚。味と一緒に情報を楽しむ。こういう楽しみ方ができるのも、このサロンならではだなと思いました。

サロン内の投稿が面白いのも、入ってよかったと思う理由の一つです。オフィシャルな情報だけではなくて、実際に使ってみた人のリアルな体験や温度感があるので、読んでいて楽しいですし、思わぬ発見もあります。そういう「人を通してモノを見る」感じが、この場所の魅力なのかもしれません。

また、KALOS BEAUTY TECHNOLOGY社のメディア向け発表会に、サロンマネージャーと一緒に参加した際、美容機器のお土産を頂いたことも印象に残っています。それを妻がとても喜んでくれて、自分だけではなく、家の中にも少しうれしい気持ちが広がった出来事でした。

加えて、同社の社長さん発表会が大変楽しそうに説明をされており、「よい製品を作る仕事とはこのようにやるものだ」というのを感じることができました。

↑KALOS BEAUTY TECHNOLOGYのハンドケア機器「Beau-te」。ドライブ中に愛用しているそう。

それぞれの“好き”を言える温かい場所

Q3. 編集部・仲間との距離感はどうですか？

サロンマネージャーの方がとても話しやすくて、素敵な方だなと感じています。サロンに対する熱意がまっすぐ伝わってきて、「この場所を大事に育てているんだな」ということが自然と伝わってきます。そういう人がいる場所は、不思議とちゃんと居心地がよくなるものだと思います。この場所を大切に育てていこうとしている気持ちが伝わってきますし、リアルイベントでお会いしたときに、すごく歓迎してくださったのがとてもうれしくて、印象に残っています。

他のサロンメンバーの方々からは、それぞれの「好き」がちゃんと伝わってくる感じがあります。しかも、詳しい素性までは知らなくても、“その道のプロかもしれない”と感じさせる方が多いですね。おそらく、実際に本気で開発に関わってきた方や、もしかしたら今も現役で第一線にいる方もいるのでは？ ちょっとした感想の中にも洞察の深さや配慮が滲んでいて、「見る目が違うな」と感じることが結構あります。

ただ好きなだけではなくて、ちゃんと見て、ちゃんと感じている人が多い。そういう空気が、このサロンの面白さにつながっているのだと思います。普段、メンバーの方と頻繁にやりとりするわけではないのですが、オンラインでの交流会などでご一緒すると、とても話しやすい方が多いです。

匿名で話せることも、この心地よい距離感につながっているのかもしれません。普段の生活の人間関係とは少し切り離された場所だからこそ、肩書きではなく、ありのままの自分の「好き」や「興味」を大切にできる感じがあります。

それぞれのペースを大事にしながらも、話すとちゃんと温かい。そんな心地よい場所だと思います。

Q4. サロンに入会してから生活に変化はありましたか？

サロンに入ってからの変化として、まず感じているのは、毎月送っていただける雑誌を読む時間がより楽しみになったことです。以前は純粋に情報として読んでいた部分もあったのですが、いまは「雑誌を作っている人たちの顔」が少し見えるようになったことで、同じ記事でも入ってくる情報量が増えたように感じています。

企画によっては、サロンメンバーの記事が載っていることもあって、そういう意味でも興味の持ち方が変わりました。 ただ読むだけではなく、「この企画にはこういう人たちも関わっているんだ」と思うと、自然と見方が深くなる気がします。

もともとは「モノが好きな人たちとつながれたり、こだわりを共有できる場所なのかな」という期待を持って入ったのですが、その点はしっかり実現していると感じています。

それに加えて、誌面やイベントを通して、モノの楽しみ方そのものが少し広がったのは、思っていた以上の収穫でした。 思わぬ収穫という意味では、GetNavi Salonの2周年を祝うオンラインイベントでビンゴが当たり、5000円分のAmazonギフトを頂いたのも思い出深いです。おかげで、ちょうど気になっていたSwitchBotの掃除機をお得に買うことができました。

雑誌を「参加型」で楽しみたい人におすすめ

Q5. 未来の仲間にメッセージをお願いします。

GetNavi Salonは、こんな人たちにおすすめできる場所だと思います。

「このこだわりを誰かに聞いてほしい。でもこんなに細かいことを言っても誰にも理解されない！」というお悩みを持つ人 自分の「好き」や「選ぶ理由」をちゃんと持っている人

モノが好きな人はたくさんいても、そのこだわりを思いきり語れる場所って、そんなに多くない気はしています。でもここには、それを受け止めてくれる空気がある。ただ「詳しいですね」で終わるのではなく、そのこだわりごと面白がってくれる人たちがいます。

また、このサロンは、新しい雑誌の楽しみ方を体現している場所でもあると思います。 イベントやサロンを通して、ただ誌面を読むだけではなく、その裏側にいる人や、そこに関わっている熱量まで感じられる。だからこそ、GetNavi Salonは“雑誌を読む場所”ではなく、“雑誌を参加型で楽しめる場所”なのだと思います。

自分の好きなモノについて話したい人にも、誰かのこだわりを聞くのが好きな人にも、すごく向いている場所です。人を通してモノを見られる楽しさや、一つの製品をいつもより少し深く味わえて、「そんな見方もあるんですね」という感覚を知れるのも、このサロンの魅力だと思います。

もし「これ好きなんだよね」をもう少し思いきり話してみたいなら、きっと楽しめる場所です。せっかくのこだわりや好きな気持ちを、ここで一緒に話して、一緒に楽しんでいけたらいいなと思います。

GetNavi Salonが気になるから、まずはちらっと様子を見てみたいなあ……という方には【お試しプラン】 がおすすめです。通常プランとして位置付けている【GetNavi Salonメンバープラン】と比べて一部機能の利用はできませんが、ワンコインでご入会いただけますよ！ぜひ、お気軽にご参加くださいね。

サービス：GetNavi Salon

月額：GetNavi Salonメンバープラン 1650円（税込）／お試しプラン 500円（税込）

内容：GetNavi Salonメンバープラン利用の場合

・月刊誌「GetNavi」が特典として付きます（毎月25日前後に到着予定）

・編集部主催月1回のオンラインMTG参加

・編集部からの情報発信

・毎月のモニター品提供企画への参加

・各種部活動（グループ）への参加およびメンバー同士の交流

・不定期で開催のオフ会や交流会への参加

※お試しプランは上記コンテンツの一部をご利用いただけません

The post 雑誌を「読む」から「参加型で楽しむ」へ！ “作り手の熱量”に触れられるGetNavi Salon appeared first on GetNavi web ゲットナビ.