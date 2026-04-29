秋元康氏プロデュースの１１人組アイドルグループ・ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮが２９日、神奈川・ＳＵＰＥＲＮＯＶＡ ＫＡＷＡＳＡＫＩで単独ライブ「ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮ Ｂｅｇｉｎｎｅｒ’ｓ Ｌｉｖｅ＃４（オーバース・スカパーＪＳＡＴ協業開催）」を行った。

結成３年目の同グループは、５月３０日に東京・池袋西口公園野外劇場で開催されるリリースイベント「Ｉ．Ｗ．Ｓ．Ｐ（池袋ホワスピプロジェクト）」で３０００人の動員を目指すなど、独特な企画が注目を集めている。この日のライブでは、今月１５日にリリースした新曲「７秒のレジスタンス」など全１１曲を披露し、ファンを盛り上げた。

ライブ後には取材対応も行い、キャプテンのＡＯＩは「９月にはＫＴ Ｚｅｐｐ Ｙｏｋｏｈａｍａで過去最大規模のワンマンライブを控えているので、結成３年目、もっと加速して勢いをつけたい。たくさんの方に好きになってもらいたい」と語った。

目標のステージを問われると、メンバー全員で「東京ドーム！！」と口をそろえた。続けてＭＯＭＯは「今年は９月のワンマンライブがあるので、次の東京ドームのステップに行くためにも、絶対に完売させたい」と意気込んでいた。

なお、メンバーのＣＯＣＯは体調不良のためライブを欠席した。

次回の「Ｂｅｇｉｎｎｅｒ’ｓ Ｌｉｖｅ」は同会場で５月１７日に開催される。