この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活投資チャンネルが「【2026年4月】ポイ活ルール変更をご紹介 (JQ CARD エポスゴールド,Kyash,バニラVisaギフトカード,楽天証券×iDeCo,永久不滅ポイント運用サービス,スマホのタッチ決済乗車,等）」を公開した。動画では、2026年4月および5月以降に実施されるポイ活関連のルール変更やキャンペーン情報について詳細に整理している。



4月の主な変更点として、JQ CARD エポスゴールドの「選べるポイントアップショップ」特典が改定され、利用金額200円につき3ポイントから2ポイントへとダウンした。また、Kyashはポイント付与条件を大幅にリニューアル。クレジットカードからチャージする「Kyashバリュー」の還元率が0%となり、「実店舗支払いでもほぼポイント対象外となり、完全終了！」と、今回の変更がユーザーにとって厳しい内容であることを指摘した。



さらに、ファミリーマートの「POSAカードを1と5と0が末尾につく日にファミペイ払い」のキャンペーンにおいて、バニラVisaギフトカードなどが還元対象外になった点について「事実上封鎖」と表現。一方で、三井住友カードが対象の鉄道やバスでのスマホのタッチ決済で最大8%のVポイントを還元するキャンペーンを開始するなど、プラスの変更点も紹介された。



5月以降の動向については、住信SBIネット銀行の「スマートプログラム」のランク判定基準改定に言及。また、三井住友カードつみたて投資の「Olive限定上乗せプラン」が始まり、口座残高に応じてポイント還元率が最大0.5%アップする仕組みを解説した。



今回のルール変更には改悪だけでなく、新たな還元キャンペーンも含まれている。動画では、各種クレジットカードのポイント還元率や特約店の変更を正しく把握し、自身のライフスタイルに合わせたポイ活戦略を見直すことが重要だと補足した。詳細な条件やエントリーの有無については、各社の公式サイトで確認できる。