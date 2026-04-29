保有元クラブ相手に過剰なセレブレーションで喜び爆発。物議を醸した日本代表FWを元ベルギー代表や識者は擁護「当然の反応」「謝罪するよりましだ」

保有元クラブ相手に過剰なセレブレーションで喜び爆発。物議を醸した日本代表FWを元ベルギー代表や識者は擁護「当然の反応」「謝罪するよりましだ」