保有元クラブ相手に過剰なセレブレーションで喜び爆発。物議を醸した日本代表FWを元ベルギー代表や識者は擁護「当然の反応」「謝罪するよりましだ」
シント＝トロイデン（STVV）の日本代表FW 後藤啓介の振る舞いをOBが擁護している。
現地４月23日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ１第４節でSTVVはアンデルレヒトと対戦。２−０で勝利した。この試合で決勝点を決めたのが、アンデルレヒトからレンタル中の後藤だった。75分、右サイドから伊藤涼太郎のクロスに反応し、右足のダイレクトで合わせてネットを揺らした。
保有元のアンデルレヒト相手にゴールを奪った後藤は喜びを爆発。試合終了後もピッチを走り回り、スタンドに向かって過剰なほどの歓喜のセレブレーションを見せたのだ。
するとこれに対してアンデルレヒトの選手らが激怒。後藤に詰め寄り、一触即発の事態となった。またこの行為にアンデルレヒトのファンも怒りを露わにするなど、物議を醸している。
そんななか、ベルギーメディア『RTBF』によれば、アンデルレヒトOBである元ベルギー代表フィリップ・アルベール氏は、日本代表FWが見せた行為について、「この反応は当然だ」との見解を示す。
「彼はアンデルレヒトでは必要とされていなかった。古巣相手にゴールを決めたことを謝罪する選手よりもこっちのほうがましだ」
「アンデルレヒトは自分たちの試合に集中すべきだった。（後藤に詰め寄った）ルドビク・アウグスティンソンは興奮していたが、彼はどのくらいチームに在籍しているんだ？真のクラブマンといえる存在なら理解できるが、こんなことをするのはバカげている」
またこの意見に、ベルギーのジャーナリストであるスワン・ボルセリーノ氏も賛同。「古巣相手にゴールを祝わない選手には反吐が出る。そこにはしばしば偽善が潜んでいる」と述べている。
なお、試合後に後藤は「来季はブンデスリーガに行くと思う」「ベルギーリーグは卒業かな」とコメントしており、アンデルレヒトに復帰する気はなさそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現地４月23日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ１第４節でSTVVはアンデルレヒトと対戦。２−０で勝利した。この試合で決勝点を決めたのが、アンデルレヒトからレンタル中の後藤だった。75分、右サイドから伊藤涼太郎のクロスに反応し、右足のダイレクトで合わせてネットを揺らした。
するとこれに対してアンデルレヒトの選手らが激怒。後藤に詰め寄り、一触即発の事態となった。またこの行為にアンデルレヒトのファンも怒りを露わにするなど、物議を醸している。
そんななか、ベルギーメディア『RTBF』によれば、アンデルレヒトOBである元ベルギー代表フィリップ・アルベール氏は、日本代表FWが見せた行為について、「この反応は当然だ」との見解を示す。
「彼はアンデルレヒトでは必要とされていなかった。古巣相手にゴールを決めたことを謝罪する選手よりもこっちのほうがましだ」
「アンデルレヒトは自分たちの試合に集中すべきだった。（後藤に詰め寄った）ルドビク・アウグスティンソンは興奮していたが、彼はどのくらいチームに在籍しているんだ？真のクラブマンといえる存在なら理解できるが、こんなことをするのはバカげている」
またこの意見に、ベルギーのジャーナリストであるスワン・ボルセリーノ氏も賛同。「古巣相手にゴールを祝わない選手には反吐が出る。そこにはしばしば偽善が潜んでいる」と述べている。
なお、試合後に後藤は「来季はブンデスリーガに行くと思う」「ベルギーリーグは卒業かな」とコメントしており、アンデルレヒトに復帰する気はなさそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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