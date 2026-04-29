群馬vs仙台 スタメン発表
[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第13節](正田スタ)
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 2 田頭亮太
MF 7 西村恭史
MF 20 下川太陽
MF 27 藤村怜
MF 38 小西宏登
FW 17 百田真登
FW 99 中島大嘉
控え
GK 88 キム・ジェヒ
DF 25 中野力瑠
MF 4 玉城大志
MF 6 米原秀亮
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
FW 18 田中翔太
FW 29 松本皐誠
FW 69 出間思努
監督
沖田優
[ベガルタ仙台]
先発
GK 29 松澤香輝
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 44 井上詩音
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 15 南創太
MF 26 横山颯大
MF 42 石井隼太
FW 7 荒木駿太
FW 18 梅木翼
控え
GK 41 高橋一平
DF 2 五十嵐聖己
DF 19 マテウス・モラエス
DF 55 ハン・ホガン
MF 8 武田英寿
MF 14 相良竜之介
MF 27 岩渕弘人
MF 37 杉山耀建
FW 20 中田有祐
監督
森山佳郎
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 2 田頭亮太
MF 7 西村恭史
MF 20 下川太陽
MF 27 藤村怜
MF 38 小西宏登
FW 17 百田真登
FW 99 中島大嘉
控え
GK 88 キム・ジェヒ
DF 25 中野力瑠
MF 4 玉城大志
MF 6 米原秀亮
MF 37 瀬畠義成
FW 18 田中翔太
FW 29 松本皐誠
FW 69 出間思努
監督
沖田優
[ベガルタ仙台]
先発
GK 29 松澤香輝
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 44 井上詩音
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 15 南創太
MF 26 横山颯大
MF 42 石井隼太
FW 7 荒木駿太
FW 18 梅木翼
控え
GK 41 高橋一平
DF 2 五十嵐聖己
DF 19 マテウス・モラエス
DF 55 ハン・ホガン
MF 8 武田英寿
MF 14 相良竜之介
MF 27 岩渕弘人
MF 37 杉山耀建
FW 20 中田有祐
監督
森山佳郎