[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第13節](正田スタ)

※14:00開始

主審:岡宏道

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 13 近藤壱成

DF 3 大畑隆也

DF 14 菊地健太

DF 43 野瀬翔也

MF 2 田頭亮太

MF 7 西村恭史

MF 20 下川太陽

MF 27 藤村怜

MF 38 小西宏登

FW 17 百田真登

FW 99 中島大嘉

控え

GK 88 キム・ジェヒ

DF 25 中野力瑠

MF 4 玉城大志

MF 6 米原秀亮

MF 36 安達秀都

MF 37 瀬畠義成

FW 18 田中翔太

FW 29 松本皐誠

FW 69 出間思努

監督

沖田優

[ベガルタ仙台]

先発

GK 29 松澤香輝

DF 3 奥山政幸

DF 5 菅田真啓

DF 44 井上詩音

MF 6 松井蓮之

MF 10 鎌田大夢

MF 15 南創太

MF 26 横山颯大

MF 42 石井隼太

FW 7 荒木駿太

FW 18 梅木翼

控え

GK 41 高橋一平

DF 2 五十嵐聖己

DF 19 マテウス・モラエス

DF 55 ハン・ホガン

MF 8 武田英寿

MF 14 相良竜之介

MF 27 岩渕弘人

MF 37 杉山耀建

FW 20 中田有祐

監督

森山佳郎