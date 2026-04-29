[4.29 J1百年構想リーグ WEST第13節](ノエスタ)

※14:00開始

<出場メンバー>

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 71 権田修一

DF 4 山川哲史

DF 16 カエターノ

DF 23 広瀬陸斗

DF 24 酒井高徳

MF 7 井手口陽介

MF 13 佐々木大樹

MF 19 満田誠

FW 10 大迫勇也

FW 11 武藤嘉紀

FW 41 永戸勝也

控え

GK 1 前川黛也

DF 80 ンドカ・ボニフェイス

MF 5 郷家友太

MF 14 乾貴士

MF 25 鍬先祐弥

MF 28 濱崎健斗

MF 44 日高光揮

FW 26 ジェアン・パトリッキ

FW 29 小松蓮

監督

ミヒャエル・スキッベ

[セレッソ大阪]

先発

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 2 中村拓海

DF 3 田中隼人

DF 27 ディオン・クールズ

DF 34 大迫塁

MF 5 喜田陽

MF 7 上門知樹

MF 8 香川真司

MF 14 横山夢樹

MF 35 吉野恭平

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 23 中村航輔

DF 4 井上黎生人

DF 16 奥田勇斗

DF 44 畠中槙之輔

MF 10 田中駿汰

MF 18 石渡ネルソン

MF 48 柴山昌也

FW 13 中島元彦

FW 39 金本毅騎

監督

アーサー・パパス