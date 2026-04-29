神戸vsC大阪 スタメン発表
[4.29 J1百年構想リーグ WEST第13節](ノエスタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 4 山川哲史
DF 16 カエターノ
DF 23 広瀬陸斗
DF 24 酒井高徳
MF 7 井手口陽介
MF 13 佐々木大樹
MF 19 満田誠
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 41 永戸勝也
控え
GK 1 前川黛也
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 5 郷家友太
MF 14 乾貴士
MF 25 鍬先祐弥
MF 28 濱崎健斗
MF 44 日高光揮
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
監督
ミヒャエル・スキッベ
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 中村拓海
DF 3 田中隼人
DF 27 ディオン・クールズ
DF 34 大迫塁
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 14 横山夢樹
MF 35 吉野恭平
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 16 奥田勇斗
DF 44 畠中槙之輔
MF 10 田中駿汰
MF 18 石渡ネルソン
MF 48 柴山昌也
FW 13 中島元彦
FW 39 金本毅騎
監督
アーサー・パパス
※14:00開始
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 4 山川哲史
DF 16 カエターノ
DF 23 広瀬陸斗
DF 24 酒井高徳
MF 7 井手口陽介
MF 13 佐々木大樹
MF 19 満田誠
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 41 永戸勝也
控え
GK 1 前川黛也
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 5 郷家友太
MF 14 乾貴士
MF 28 濱崎健斗
MF 44 日高光揮
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
監督
ミヒャエル・スキッベ
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 中村拓海
DF 3 田中隼人
DF 27 ディオン・クールズ
DF 34 大迫塁
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 14 横山夢樹
MF 35 吉野恭平
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 16 奥田勇斗
DF 44 畠中槙之輔
MF 10 田中駿汰
MF 18 石渡ネルソン
MF 48 柴山昌也
FW 13 中島元彦
FW 39 金本毅騎
監督
アーサー・パパス