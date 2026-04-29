◆ストロングスタイルプロレス「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」（２８日、後楽園ホール）

初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２８日、後楽園ホールで初代タイガーマスクのデビュー４５周年記念イベント「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」を開催した。

初代タイガーマスクは１９８１年４月２３日に蔵前国技館でのダイナマイト・キッド戦で登場。先鋭的で華麗なスタイルで瞬く間に日本中をとりこにし８３年８月４日の寺西勇戦を最後に「引退」するまで、わずか２年４か月のファイトで世界のプロレス史に輝くカリスマとなった。

記念大会の「メインイベント」で新日本プロレス時代の先輩となる藤波辰爾、藤原喜明、さらに後輩の前田日明が登場。トークは藤原が「いいのかなぁ」と切り出すと、ＳＮＳで「つぶやくなよ！」と観客に警告し佐山の驚異的な肉体にまつわる巡業中の「マル秘」ネタをさく裂させるなど爆笑の連続となった。

藤原は「（師匠のアントニオ）猪木さんも言ってたけど好きだったなぁ才能」と感慨に浸り、佐山の運動神経を「足の力、バネとかすごい異常だよね。お父さんが宇宙人じゃないの」と絶賛した。

藤波は、佐山がゴルフで「３００ヤード飛ばしていた」と明かし、前田も佐山の驚異的な肉体について「タイガーマスクになった後、道場で練習で。リングの中から外に飛ぶ練習したんですよね。その時に『佐山さん、月面宙返りみたいなのできるんですか？』って。『あぁできるよ』っていきなりやりましたからビックリしましたよね」と驚嘆した秘話を披露した。

さらに前田は、当時の新日本プロレスのレスラーは「あのころ１００メートル、みんな平均して１２秒台。誰が走っても」と明かした上で「佐山さんは１１秒台」と明かしていた。

こうした証言を受け佐山は「高校生の１年の新学期。その時に身体検査があったんですけど、背筋が３００キロ、垂直跳びは８８センチ。それがうわさになった。タイガーマスクの全盛でやっているころより、高校１年の時の方がもっと体力があったと思います」と告白すると超満員のホールをどよめかせた。