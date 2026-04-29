『サレタ側の復讐』第5話 “奈津子”水崎綾女、夫“義隆”二階堂高嗣の不倫相手と直接対決！復讐は最終局面へ
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第5話が29日深夜に放送される。
【写真】篠田麻里子演じる佳乃も大活躍！『サレタ側の復讐』第5話より
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
■第5話あらすじ
復讐同盟の作戦により関係が崩壊した義隆（二階堂高嗣）と不倫相手まどか（矢野ななか）は、罵り合いの修羅場を展開。しかしそれだけでは終わらない。ついに2人を社会的に抹殺する”復讐の最終章”へ突入する。
奈津子はまどかの職場へ乗り込み、ついに本妻vs不倫相手の直接対決を迎える。奈津子は、佳乃、麗奈との見事な連携プレーで復讐の“最後の一手”を仕掛ける。
動揺したまどかは人目をはばからず大暴走。モラハラクソ夫への復讐は最終局面へ…。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。
【写真】篠田麻里子演じる佳乃も大活躍！『サレタ側の復讐』第5話より
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
復讐同盟の作戦により関係が崩壊した義隆（二階堂高嗣）と不倫相手まどか（矢野ななか）は、罵り合いの修羅場を展開。しかしそれだけでは終わらない。ついに2人を社会的に抹殺する”復讐の最終章”へ突入する。
奈津子はまどかの職場へ乗り込み、ついに本妻vs不倫相手の直接対決を迎える。奈津子は、佳乃、麗奈との見事な連携プレーで復讐の“最後の一手”を仕掛ける。
動揺したまどかは人目をはばからず大暴走。モラハラクソ夫への復讐は最終局面へ…。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。