ABEMAアナ・瀧山あかね、『週プレ』で魅せた美しすぎる肢体解放グラビア！

瀧山あかねが、4月27日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号に登場！

瀧山あかね ©中村和孝／集英社

【プロフィール】

瀧山あかね（たきやま・あかね）

1994年5月10日生まれ 兵庫県出身 身長171㎝

2018年4月から、ABEMAの専属アナウンサーとして勤務。バラエティからスポーツまで幅広いジャンルの番組を担当している。現在のレギュラー出演番組は『パーラーカチ盛り ABEMA店』など。

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今号の『週プレ』は、待望の1st写真集発売決定！溝端葵の表紙＆巻頭グラビアにスリランカロケ密着＆特別映像収録のDVDも要チェック！ 山田あいがダイナマイトすぎるボディを大胆披露！ スーパールーキー・博多彩葉を撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】瀧山あかね写真集「By Your Side」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月27日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】瀧山あかね写真集「By Your Side」©中村和孝／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』19＆20号は4月27日に発売！