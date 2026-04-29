ABEMAアナ・瀧山あかね、『週プレ』で魅せた美しすぎる肢体解放グラビア！
瀧山あかねが、4月27日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号に登場！
【プロフィール】
瀧山あかね（たきやま・あかね）
1994年5月10日生まれ 兵庫県出身 身長171㎝
2018年4月から、ABEMAの専属アナウンサーとして勤務。バラエティからスポーツまで幅広いジャンルの番組を担当している。現在のレギュラー出演番組は『パーラーカチ盛り ABEMA店』など。
公式X ＆ Instagram ＆TikTok【＠takiyama_akane】
今号の『週プレ』は、待望の1st写真集発売決定！溝端葵の表紙＆巻頭グラビアにスリランカロケ密着＆特別映像収録のDVDも要チェック！ 山田あいがダイナマイトすぎるボディを大胆披露！ スーパールーキー・博多彩葉を撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】瀧山あかね写真集「By Your Side」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月27日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
ついに賃上げムードが定着か!? みんなの給与明細2026
40業種に詳細インタビュー＆働く男500人にアンケート!!
現地取材＆緊急検証！トランプ大暴走、さすがにヤバすぎる!! などなど・・・