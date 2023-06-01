5月5日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 「デジタルタトゥー」
「デジタルタトゥー」
◆テーマ【デジタルタトゥー】
何気なくSNSに投稿した写真や動画が拡散されたり
全く関係ない事案に巻き込まれたり
ネット上の情報が
半永久的に残り続けることを「デジタルタトゥー」と呼ぶ。
自分に責任があるものだけでなく
悪意のある第三者に誹謗中傷やデマを拡散され
それがデジタルタトゥーになってしまうことも。
今回は「デジタルタトゥー」についてDEEPに語らいます。
▼過去の2ショット写真を拡散された中川安奈…巻き込まれるSNSの危険性
▼森香澄や前田公輝も被害にあった、近年問題視される生成AIでのディープフェイク
▼いわれのない投稿に対して、柏木由紀が削除依頼をした結果…
▼過激な見出しで切り取られ大拡散…バービーが感じる出演者の苦悩
▼消したい投稿を消すには？削除請求の手順と労力
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子
ゲスト
前田公輝 /
柏木由紀・中川安奈・バービー・森香澄 ※50音順