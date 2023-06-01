「デジタルタトゥー」

◆テーマ【デジタルタトゥー】

何気なくSNSに投稿した写真や動画が拡散されたり

全く関係ない事案に巻き込まれたり

ネット上の情報が

半永久的に残り続けることを「デジタルタトゥー」と呼ぶ。

自分に責任があるものだけでなく

悪意のある第三者に誹謗中傷やデマを拡散され

それがデジタルタトゥーになってしまうことも。

今回は「デジタルタトゥー」についてDEEPに語らいます。

▼過去の2ショット写真を拡散された中川安奈…巻き込まれるSNSの危険性

▼森香澄や前田公輝も被害にあった、近年問題視される生成AIでのディープフェイク

▼いわれのない投稿に対して、柏木由紀が削除依頼をした結果…

▼過激な見出しで切り取られ大拡散…バービーが感じる出演者の苦悩

▼消したい投稿を消すには？削除請求の手順と労力

家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子

ゲスト

前田公輝 /

柏木由紀・中川安奈・バービー・森香澄 ※50音順