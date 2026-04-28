『TOKYO MER』劇場版第3弾に杏＆古川雄大が出演 YOKOHAMA MERがスクリーンに帰ってくる
ドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』劇場版第3弾となる『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』に、杏と古川雄大が出演することが発表された。
【写真】劇場版第3弾『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』全国MERマップ
本作は、2021年にTBS日曜劇場枠で放送された『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』劇場版第3弾。喜多見（鈴木亮平）、夏梅（菜々緒）に新メンバーを加えた【新生 TOKYO MER】チームは、東京を襲う首都直下型地震という、未曽有の大災害に立ち向かう。炎とがれきに埋もれた壊滅した東京を、新生 TOKYO MER は救うことができるのか。
この度、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』にて誕生した、厚生労働大臣直轄の救命医療チーム【YOKOHAMA MER】が再びスクリーンに帰ってくることが発表された。
あらゆる状況を論理的に判断し、効率を最大化しつつ患者の処置にあたるエリート集団・【YOKOHAMA MER】。ランドマークタワーでの爆破事故現場では、救命の方針について喜多見らと衝突するも、最後には互いに助け合いながら、ビルに取り残された193名の命を救った。まさに【TOKYO MER】のライバルであり、戦友でもあるチーム。そんな【YOKOHAMA MER】のチーフドクターを務める杏演じる鴨居友と、セカンドドクターの古川演じる元町馨が「CAPITAL CRISIS」に登場する。
杏は「また、鴨居チーフとして参加することができてとてもうれしく思っております！」と喜び。古川も「緊迫する中で困難に立ち向かうMERメンバーの姿からは命の尊さ、そして感動と勇気をもらえる、魅力に溢れた作品です」とコメントを寄せた。
あわせて、YOKOHAMA MER専用のERカー“Y01”と鴨居・元町が写し出されたTEAMビジュアル【YOKOHAMA MER Ver.】が解禁。さらに、日本地図を中心に東京の位置には喜多見と夏梅を含む【新生 TOKYO MER】メンバーと“T01”、横浜の位置には【YOKOHAMA MER】の鴨居と元町と“Y01”が大きくあしらわれた、全国MERマップもあせて解禁された。
そして東京・横浜の他、地図上にある6つの光から伸びた線の先には各地区のMERエンブレムロゴが。果たして一体どんな意味があるのだろうか。
劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』は、8月21日公開。
※杏、古川雄大のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■杏（鴨居友役）
また、鴨居チーフとして参加することができてとても嬉しく思っております！ ずっと、MER 初め各地の救急チームの活動、日常がずっと続いているんだなと思うと、いつか現実に繋がっていくのかもとも想像してしまいます。多くの人々に勇気を与え続けている TOKYO MER シリーズ。今回、彼らはどのような危機に立ち向かっていくのか。見守っていただけると幸いです。
■古川雄大（元町馨役）
この度、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』にYOKOHAMA MER の元町馨役として出演させていただきます。前回に引き続き今回も出演の機会をいただき、とても幸せに思っております。
緊迫する中で困難に立ち向かうMERメンバーの姿からは命の尊さ、そして感動と勇気をもらえる、魅力に溢れた作品です。主演の鈴木亮平さんはじめとする、キャストの皆様、スタッフの皆様のプロフェッショナルな作品への向き合い方を現場で感じ、とても刺激をいただきました。
今作でもこの皆様のお力が映像に反映され、皆様にMERの魅力を存分にお届け出来ると思っておりますので、是非劇場にてお楽しみください。
【写真】劇場版第3弾『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』全国MERマップ
本作は、2021年にTBS日曜劇場枠で放送された『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』劇場版第3弾。喜多見（鈴木亮平）、夏梅（菜々緒）に新メンバーを加えた【新生 TOKYO MER】チームは、東京を襲う首都直下型地震という、未曽有の大災害に立ち向かう。炎とがれきに埋もれた壊滅した東京を、新生 TOKYO MER は救うことができるのか。
あらゆる状況を論理的に判断し、効率を最大化しつつ患者の処置にあたるエリート集団・【YOKOHAMA MER】。ランドマークタワーでの爆破事故現場では、救命の方針について喜多見らと衝突するも、最後には互いに助け合いながら、ビルに取り残された193名の命を救った。まさに【TOKYO MER】のライバルであり、戦友でもあるチーム。そんな【YOKOHAMA MER】のチーフドクターを務める杏演じる鴨居友と、セカンドドクターの古川演じる元町馨が「CAPITAL CRISIS」に登場する。
杏は「また、鴨居チーフとして参加することができてとてもうれしく思っております！」と喜び。古川も「緊迫する中で困難に立ち向かうMERメンバーの姿からは命の尊さ、そして感動と勇気をもらえる、魅力に溢れた作品です」とコメントを寄せた。
あわせて、YOKOHAMA MER専用のERカー“Y01”と鴨居・元町が写し出されたTEAMビジュアル【YOKOHAMA MER Ver.】が解禁。さらに、日本地図を中心に東京の位置には喜多見と夏梅を含む【新生 TOKYO MER】メンバーと“T01”、横浜の位置には【YOKOHAMA MER】の鴨居と元町と“Y01”が大きくあしらわれた、全国MERマップもあせて解禁された。
そして東京・横浜の他、地図上にある6つの光から伸びた線の先には各地区のMERエンブレムロゴが。果たして一体どんな意味があるのだろうか。
劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』は、8月21日公開。
※杏、古川雄大のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■杏（鴨居友役）
また、鴨居チーフとして参加することができてとても嬉しく思っております！ ずっと、MER 初め各地の救急チームの活動、日常がずっと続いているんだなと思うと、いつか現実に繋がっていくのかもとも想像してしまいます。多くの人々に勇気を与え続けている TOKYO MER シリーズ。今回、彼らはどのような危機に立ち向かっていくのか。見守っていただけると幸いです。
■古川雄大（元町馨役）
この度、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』にYOKOHAMA MER の元町馨役として出演させていただきます。前回に引き続き今回も出演の機会をいただき、とても幸せに思っております。
緊迫する中で困難に立ち向かうMERメンバーの姿からは命の尊さ、そして感動と勇気をもらえる、魅力に溢れた作品です。主演の鈴木亮平さんはじめとする、キャストの皆様、スタッフの皆様のプロフェッショナルな作品への向き合い方を現場で感じ、とても刺激をいただきました。
今作でもこの皆様のお力が映像に反映され、皆様にMERの魅力を存分にお届け出来ると思っておりますので、是非劇場にてお楽しみください。