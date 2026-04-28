韓国の男性グループ「ＭＹＮＡＭＥ」が２８日、都内でミニアルバム「ＲＥ：ＢＵＬＥ」の発売記念イベントを開催した。

今年で結成１５周年を迎えたグループが、２９日に発売するミニアルバムのリリースイベント。この日は、アルバム収録曲の「ＣＯＯＬ」で開幕。激しいダンスと力強い歌声で会場を一気に盛り上げると、「ＨＡＬＦ ＴＯＮＩＧＨＴ」では、バラードをしっとりと歌いあげ、観客を魅了。ＭＣではミュージックビデオの撮影が過酷だったことを明かすなど、全５曲を披露し、ファンとの時間を楽しんだ。

ライブを終えたセヨンは「新しいアルバムを発表するのは、いつもドキドキする。今日、みんなと会って新しい曲を見せられて良かった」と満足げな表情を浮かべた。全国４か所で計１２公演を予定している同イベント。インスは、「場所が大事じゃなくて、みなさんがいる所に行くためにライブツアーを作った。みんながいる場所だったら、幸せになれる」と主張した。

グループは、チェジンとジュンＱの２人が俳優活動などを理由に休止中。コヌは「今は３人で活動しているんですが、もっと成長して、２人が（帰って）来るときに大きい所に行くために頑張ります」と意気込むと、セヨンは「２人とも『ＭＹＮＡＭＥ』をやりたい気持ちがあると思う。２人になっても１人になっても続けていく、そういう気持ちで（グループを）守っていく」と熱い愛を語った。