俳優の福士蒼汰が２８日、都内で映画「ＴＯＫＹＯ ＢＵＲＳＴ―犯罪都市―」（５月２９日公開、内田英治監督）のジャパンプレミアに出席した。

本作は韓国の人気俳優のマ・ドンソクが主演する人気映画シリーズのユニバース化。福士はドンソクの体の大きさに影響され「撮影が始まる前に筋肉と脂肪で１５キロ増やして。ドンソクさんに負けないくらい頑張ろうと思った」と撮影直前までパンプアップ。主演の水上恒司は「それなりに僕も大きくするほうではあったけど、福士さんの仕上がりを見て『筋肉』と言えなくなっていた」と苦笑い。２人のアクションシーンでは「（福士の）三角筋の筋肉がデカすぎて、つかんで投げるみたいなアクションがあるけど、できなかった」という。現在の福士が筋肉隆々の体形でないことに触れられると「今、脂肪だけで１０キロ落としてる状態」と明かすと、場内を驚かせた。筋肉でおなじみのお笑いタレント・なかやまきんに君の持ちギャグ「パワー」を突如披露する場面もあった。

タイトルにちなみ、最近バーストした（テンションがあがった）ことを聞かれると「今日バーストした。ピエール瀧さんと１０年以上ぶりなんです。（映画では）同じシーンがなかったので（今日）バーストした」と福士。ピエールとはＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」（１３年前期）で共演している。ピエールも「２１歳の娘が『福士くん、かっこいい』と言っている。『ツーショット送っていい？』と（福士に）言って撮ってもらって、（娘に）ラインを送ったところ」と再会を喜んでいた。

映画「ＴＯＫＹＯ ＢＵＲＳＴ―犯罪都市―」は新宿中央署の新人刑事（水上）が韓国の刑事（ユンホ）とバディーを組み、国家権力に関わる巨悪に立ち向かうストーリーとなっている。