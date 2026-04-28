「この友情は一生もの」モラントとJJJ、“旧友”ベインをコートサイドで応援

4月28日（現地時間27日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」のファーストラウンド第4戦が行われ、オーランド・マジックがデトロイト・ピストンズに94－88で勝利。プレーイン・トーナメントを勝ち上がった第8シードのマジックが、第1シードのピストンズに対し3勝1敗で王手をかけた。

この試合、マジックは4選手が2ケタ得点を記録。フランツ・ワグナーが19得点5リバウンド、パオロ・バンケロが18得点8リバウンド、ウェンデル・カーターJr.が12得点11リバウンドをマークした。デズモンド・ベインはチームハイの22得点（3ポイント10本中5本成功）に加え、5リバウンド1アシスト1スティールを記録し、攻守でチームをけん引した。

この試合、コートサイドにはジャ・モラント（メンフィス・グリズリーズ）とジャレン・ジャクソンJr.（ユタ・ジャズ）が姿を見せた。かつてメンフィスでともに戦ったベインに声援を送るべく、2人は並んで試合を見守っていた。試合後の会見で、ベインは旧友の来場について感謝の意を示している。

「彼らは特別な存在だよ。5年間一緒にプレーした仲だし、キャリアをスタートさせて、一緒に多くの思い出を作ってきた仲間なんだ。この友情は一生モノだね。僕にとって本当に大切な存在だし、応援に来てくれたことに感謝している」

ベインは2020年のドラフト全体30位でグリズリーズに入団（当初はボストン・セルティックスの指名だったが、トレードにより交渉権が移動）。2018年ドラフト4位指名のジャクソンJr.、2019年ドラフト2位指名のモラントとは、NBAキャリアの初期からチームをともにした間柄であり、グリズリーズの一時代を築いた中核でもあった。2024－25シーズン終了後にベインがマジックへ移籍するまでの5年間で、チームは4度のプレーオフ進出を果たし、2022年にはカンファレンス準決勝進出も経験している。

2025年にベインがマジックへ移籍し、さらに今シーズンのトレードデッドライン前にはジャクソンJr.もジャズへ移籍。3人はそれぞれ別の道を歩むこととなった。それでもこの日、かつて同じ時間を共有した仲間たちは、変わらぬ関係性を示すかのようにベインの戦いを見届けに訪れた。

旧友の後押しも受け、ベイン擁するマジックは第4戦でも勝利し、イースタン・カンファレンス準決勝進出まであと1勝に迫っている。この勢いのまま、下剋上を成し遂げることができるか注目が集まる。

マジックは次戦、4月30日に敵地で第5戦を戦う。