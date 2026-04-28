タレントでハワイアンキルト作家のキャシー中島さん（74）と、画家でモデルの浅野順子さん（75）が4月29日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に、そろって出演します。



【写真】60年来の親友というキャシー中島さん（左）と、浅野順子さん

10代の頃から60年に及ぶ親友同士という2人。日本におけるハワイアンキルトの第一人者として知られるキャシーさんは、「ラ・スイート神戸ハーバーランド」（神戸市中央区）で教室を開くなど、精力的に活動中。一方の浅野さんは、ハリウッドでも活躍する俳優、浅野忠信さん（52）の母で、60代から画家、75歳からはモデルとして活動する、アクティブシニア世代を代表する女性です。



そんな2人は10代の頃、地元・横浜で伝説の美少女軍団“クレオパトラ党”というグループを結成。おしゃれやダンスを楽しんでいたとか。ともにアメリカ人の父と幼い頃に生き別れ、寂しい少女時代を送っていた共通点があり、世間では“不良”と呼ばれることもあったようですが、互いの存在が心の拠り所になったとも。番組内では、幼少期の忠信さんの貴重な写真やエピソードも披露しています。