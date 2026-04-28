バナナマン・日村勇紀「体調不良で休養」発表直前に見せていた食レポ番組での“異変”

4月28日、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀が、体調不良により、当面、休養に入ることを発表した。

所属事務所のサイトでは、「バナナマン日村勇紀についてのお知らせ」のタイトルで、《この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします》との報告が。《今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります》とつづられていた。

「日村さんは4月17日、24日と2週連続で、パーソナリティを務める『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』（TBSラジオ）を欠席し、心配が集まっていた矢先の休養発表でした。24日の放送で、相方の設楽統（おさむ）さんは『体調不良。たいしたことじゃないんだけど、熱が出ちゃって』と話していたんですが、今回、休養に入ったということは、それなりに不調が続いていたようです。バナナマンはレギュラー番組を多数抱える人気者ですから、懸念する声が多く聞こえてきます」（芸能担当記者）

Xでは、日村の体調を案ずる声とともに、このところの“異変”を指摘する声もあがっていた。

《こないだのせっかくグルメでスタッフに唐揚げをシェアしてたのをみて違和感を感じていました》

《日村さん休養かぁ…まあ健康そうには見えなかったし、せっかくグルメもスタッフと分けて食べてること多くなってたからお大事にしてほしい》

4月26日に放送された『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系）では、日村の食べっぷりに“異変”が見られていた。この日は、日村は軽井沢に降り立ち、地元の人におすすめされた「からあげ定食」を食べる様子が放送された。定食はご飯もからあげも大盛りで、からあげの総重量は500gと、かなりのビッグサイズだった。

日村はボリュームに驚きながらも、「びっくりするぐらいジューシーです!」とおいしそうに食べ進めたが、途中で「せっかくなので技術さんにおすそ分け」というテロップが挿入され、何人かのスタッフとからあげを分けあう姿が映像に収められていた。ビジュアルどおりの大食漢で知られる日村の、この日の食欲に、違和感を抱いた視聴者も多かったようだ。

「バナナマンは現在『せっかくグルメ!!』や『YOUは何しに日本へ?』（テレビ東京系）『奇跡体験!アンビリバボー』（フジテレビ系）など、コンビとしてだけでも7本のレギュラー番組を抱えています。2025年4月からは、Snow Man・佐久間大介さんとMCを務める『サクサクヒムヒム』も始まったばかり。目の回るような多忙なスケジュールが続いていたはずです。

さらに、日村さんの場合『せっかくグルメ!!』で毎週、日本各地を飛び回り、何店舗もご飯を食べ続けるロケをこなしているため、体への負担も大きいはずです。日村さんももう53歳です。少しでも体を休められるといいのですが……」（前出・芸能担当記者）

“爆食”する日村の姿を、早くもう一度見たいものだ。