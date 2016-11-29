『YOUは何しに日本へ?』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
Smart FLASH
テレ東プラス
祖国の北朝鮮から中国に渡り、一度は捕まりながらも奇跡的に脱北に成功
80年代に当時の横浜大洋ホエールズで活躍した実力者で、特徴の口ひげも健在
デイリースポーツ
父親による不倫が理由で、自身が高校生の時に両親が離婚したという
日刊SPA!
この女性は「日本のヤクザ」の研究をするため、来日したという
NEWSポストセブン
テレビ東京広報局は判決後、「YOUは何しに日本へ？」について回答
東スポWEB
テレビ東京は1日、今後の出演について「予定はありません」とコメントした
スポニチアネックス
テレ東が、18日の同番組についてナレーターを変更して放送すると発表した
日刊スポーツ
テレビ東京はボビー容疑者が出演予定だった番組についてコメントを出した
訪日外国人が激減し、「YOUは何しに日本へ？」などは撮れ高がない状態
スポーツ報知
秋元真夏、生田絵梨花ら9人が、延べ19日間取材をして計500組以上に声がけ
「なんで今ここにいるのか分からない」と答えたオーストラリアから来た男性
トピックニュース
「アイドルは探すものじゃなくて、向こうからやってくるもの」だと語った
10年も海外担当マネージャーとしてHYDEをサポートしている男性が登場
E-TALENTBANK
「YOUは何しに日本へ？」のスタッフから来日の目的を聞かれる一幕も
空港で9時間かけて47組に声をかけたが、「撮れ高ゼロ」
「俺は生まれ変わったんだ。だから芸名をボボにした」と突然の告白
「外国の人に安易に『日本スゴいですね』と言わせる番組は大嫌い」と投稿
密着する外国人は観光ビザで入国するため、ギャラは支払われていないという
マイナビニュース