セガは、『ソニックレーシング クロスワールド』の無料アップデート「真島吾朗（キャプテン真島）」を4月30日より配信することを発表した。

【画像あり】ゴールデンウィークは真島とレース！ ゲーム内のスクリーンショット

今回のアップデートでは、『龍が如く』シリーズに登場する真島吾朗（キャプテン真島）がレーサーとして参戦。オリジナルマシン「ゴロー丸」も追加される。あわせて『龍が如く』シリーズの楽曲4曲がジュークボックスに追加され、「Receive You The Hyperactive」「Receive You The Hyperactive 【for Final Lap】」はレース中のBGMとして設定可能。「Mad Dog」「Now or Never」はレース中BGMとしての設定はできない。

5月1日からは、コラボを記念した期間限定イベント「龍が如く キャプテン真島フェスタ」を開催する。3チームに分かれて順位点の合計数を競うオンラインレースで、「タッチダッシュ」の回数を競うなど、フェスタごとの特殊ルールにチームで挑む形式となる。期間中にフェスタポイントを貯めると、ステッカーやクラクションといったマシンカスタマイズ用の特別なゲーム内アイテムが入手可能だ。開催期間は5月1日9:00～5月4日8:59（JST）。

あわせて、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップでは本作のセールを実施中。PlayStation Storeは5月6日まで、ニンテンドーeショップは5月11日までとなる。

また、PC（Steam）版では5月1日2:00から5月5日2:00まで、製品版の全機能を無料で遊べるフリープレイイベントを実施する。無料期間中に作成したセーブデータは、後日製品版を購入した際にそのまま引き継ぎが可能だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）