金田久美子が韓国アイドルの写真パネルと嬉しい2ショット 「死ぬほど大好き」「私はとにかく大喜びです!!」
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。ウェア契約を結ぶマーク&ロナのイベントに参加したこと、そしてブランドの新しいアンバサダーに韓国の4人組ガールズグループ「aespa(エスパ)」のKARINAが就任したことを嬉しそうに投稿した。
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「aespa死ぬほど大好きなので 私はとにかく大喜びです!!」と記した金田。KARINAのサインが入った大きな写真パネルの前で、笑顔を浮かべながら両手でハートを作っていた。さらにキャンペーン限定のノベルティカードを手にした写真や、この日は「aespaのライブT着て気合い入れてった」と会場に入るまでの私服姿も披露していた（何故か顔は隠していたが…）。金田が参加したイベントにはイ・ボミ（韓国）、清本美波も登場。ピンクの風船がびっしりと飾られた壁の前で、3人が並んだ写真を公開。「可愛くて素敵な空間でした」と振り返っていた。投稿を見たファンは「めっちゃかわいい」「素敵な写真ばかり」などとコメント、金田のオフショットに大喜びだった。昨年のファイナルQTで26位に入り今シーズン前半戦の出場権を獲得した金田。これまで6試合に参戦し、開幕戦の9位タイなど4試合で予選を通過している。メルセデス・ランキングは30位、暫定リランキングは7位につけ、順調な滑り出しだ。今週は「NTTドコモビジネスレディス」に参戦する。
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