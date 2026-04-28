乃木坂46金川紗耶、純白ワンピで美しさ際立つ 本編未公開カット使用のW特典公開
【モデルプレス＝2026/04/28】乃木坂46の4期生・金川紗耶が1st写真集（タイトル未定、DONUTS／主婦の友社）を6月30日に発売することを記念し、4月30日20時からYouTube生配信を行うことを発表。あわせて、予約購入特典が解禁された。
【写真】24歳乃木坂メンバー、胸元ざっくり純白ワンピ姿
1st写真集の発売を記念して、4月30日20時から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にてYouTube生配信を行うことが決定。予約購入特典として、この日にしかゲットできない、本編未公開カットを使用した折り目無しのB3サイズポスターとプロフィールカードのW特典も用意されている。
特典ポスターとなったのは、美しさが際立つ純白のワンピース姿で優しく微笑む1枚。写真集には未掲載のスペシャルな特典となっている。さらに、今回はW特典としてポストカードサイズのプロフィールカードも用意。愛らしいキャミワンピースをまとった1枚。どこか大人の色気をも放つ、儚い表情が魅力的なカットとなっている。裏面には、本人手書きのプロフィールがプリントされている。
圧倒的な美しさに、無邪気なキャラクター。パフォーマンスでは抜群のダンススキルでファンを魅了する金川。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった1冊となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳乃木坂メンバー、胸元ざっくり純白ワンピ姿
◆金川紗耶、純白のワンピース姿披露
1st写真集の発売を記念して、4月30日20時から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にてYouTube生配信を行うことが決定。予約購入特典として、この日にしかゲットできない、本編未公開カットを使用した折り目無しのB3サイズポスターとプロフィールカードのW特典も用意されている。
◆金川紗耶、1st写真集決定
圧倒的な美しさに、無邪気なキャラクター。パフォーマンスでは抜群のダンススキルでファンを魅了する金川。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった1冊となっている。（modelpress編集部）
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