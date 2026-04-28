メ～テレ（名古屋テレビ）

混乱が長引く中東情勢の影響が広がっています。ゴールデンウィークが“かき入れ時”となる観光業ですが、愛知の温泉旅館にも暗い影を落としています。

愛知県蒲郡市の温泉旅館「旬景浪漫 銀波荘」。

三河湾を一望できる絶景の温泉が人気の宿です。

創業71年の老舗旅館にも、中東情勢の影響が――。

Q.お湯を沸かす時にも燃料を使いますが、影響は？

「温泉もそうだが、各部屋の風呂もすべてボイラー室で回している。燃料が高騰すればコストも上がってくる」（銀波荘 板倉英之 総支配人）

温泉をあたためるために欠かせない、ボイラーの燃料費が高騰。

1カ月で100万円から150万円ほどのコストアップです。

Q.やはり温泉旅館にとって温泉は欠かせない？

「温泉という部分でお客様が入って、くつろいでいただいている。温泉自体やめるわけにはいかない。止めるわけにもいかない。ここは何があっても死守しなきゃいけないという肝」（板倉総支配人）

クリーニング代やアメニティーも値上げ

中東情勢の影響を受けた値上げの波は、ほかにも。

「クリーニング代も石油系を使っているので、上がっている。布団カバー・枕カバー・浴衣・タオル・スリッパもクリーニングに出していて、費用が高騰している」（板倉総支配人）

宿泊客が利用するリネン類や浴衣などのクリーニング代の値上げに加え、石油由来のヘアキャップや歯ブラシといったアメニティーも値上げ。

いずれも1.5倍ほど上がっているそうです。

「従業員は階段をなるべく使うなど、無駄なコストを削減して、料金に反映しない形で努力している」（板倉総支配人）

施設にとっては、ゴールデンウィークのかき入れ時。

客のいない時間帯の節電など、地道な企業内努力でコスト削減を図ります。

「おもてなしという気持ちの部分を守るのが絶対条件。今後もコストが上がれば、お客様にご理解いただいた上で料金に反映させるか、または利益を削ってまでやるという判断は今後あるかと思う。今までと変わらずにおもてなしをして、旅行を楽しんで、くつろいでいただくのが務めだと思っています」（板倉総支配人）