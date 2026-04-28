２８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比７．７１ポイント（０．１９％）安の４０７８．６４ポイントと反落した。

中東情勢の不透明感が重し。米イランの和平交渉が停滞する中、原油相場の高止まりが続いている。ホルムズ海峡の封鎖解除が見通せない中、２７日のＮＹ商品取引所では、ＷＴＩ原油先物が前日比２．１％高の９６．３７米ドル／バレルと反発。２８日の時間外取引でも上昇が続いている。ただ、下値は限定的。中国経済の先行き楽観などが支えだ。格付け会社ムーディーズが２７日、中国の格付け見通しを従来の「ネガティブ」から「安定的」に引き上げた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの下げが目立つ。通信機器製造・販売の江蘇永鼎（６００１０５／ＳＨ）が７．６％安、ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が５．０％安、光ファイバー・ケーブルの江蘇亨通光電（６００４８７／ＳＨ）が４．３％安、携帯端末ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）の華勤技術（６０３２９６／ＳＨ）が３．９％安、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）が３．５％安、半導体封止・検査の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が２．６％安で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体製造装置大手の盛美半導体設備（上海）（６８８０８２／ＳＨ）が１１．７％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．３％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。ハイテク関連はこのところの上昇ピッチが速かっただけに、利益確定売りが出た。

非鉄・産金株も安い。山東南山リョ業（６００２１９／ＳＨ）が９．７％、廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）が３．２％、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が２．７％、赤峰黄金（６００９８８／ＳＨ）が４．１％、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が１．８％ずつ下落した。

自動車株もさえない。北汽藍谷新能源科技（６００７３３／ＳＨ）が３．６％安、安徽江淮汽車集団（６００４１８／ＳＨ）が２．０％安、賽力斯集団（６０１１２７／ＳＨ）が１．９％安、広州汽車集団（６０１２３８／ＳＨ）が１．１％安で取引を終えた。販売不振が警戒される。業界団体の予想によると、４月の乗用車小売は前月比で１３．８％減少する見通しだ。軍需産業株、空運株、メディア・娯楽株なども売られている。

半面、石炭・石油株は高い。中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が６．２％、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が２．９％、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が２．５％、中曼石油天然気集団（６０３６１９／ＳＨ）が３．４％、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が２．４％ずつ上昇した。公益株、医薬株、酒造株、銀行・証券株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．０７ポイント（０．３９％）高の２７４．３８ポイント、深センＢ株指数が１０．４３ポイント（０．８７％）安の１１８４．２５ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）