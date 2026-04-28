日経225オプション6月限（28日日中） 3万円プットが出来高最多403枚
28日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2820枚だった。うちプットの出来高が1643枚と、コールの1177枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の403枚（2円安19円）。コールの出来高トップは6万1500円の177枚（100円高1700円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
22 -6 11 75000
8 -1 15 74500
8 -8 21 74000
1 +1 27 73500
2 -23 28 73000
3 -16 35 72500
3 -33 39 72000
5 76 71000
6 -6 77 70500
47 -69 98 70000
5 -30 135 69500
4 -87 140 69000
1 -50 170 68500
22 -135 205 68000
14 +22 278 67500
17 -120 310 67000
9 390 66500
132 -155 410 66000
11 500 65500
95 -200 555 65000
14 625 64750
40 -150 750 64500
1 0 810 64250
56 -225 785 64000
8 1010 63500
83 -370 1000 63000
2 1215 62750
1 1310 62625
53 -320 1195 62500
4 1370 62375
27 1450 62250
4 1465 62125
36 -370 1370 62000
1 1520 61875
177 +100 1700 61500
1 -230 1880 61250
1 1905 61125
97 -405 1775 61000 2685 12
27 2070 60750
20 -515 2015 60500
26 2340 60250
23 -525 2240 60000 2330 +170 26
3 2630 59750
13 -500 2715 59500 1955 +145 1
4 2810 59375
3 2925 59250
9 2850 59000 1930 +160 21
5 3210 58750
6 3190 58500 1735 +180 1
58375 1555 1
8 3570 58250 1505 -70 5
7 -510 3460 58000 1515 +65 20
57875 1380 3
1 3800 57500 1435 +125 34
57000 1280 +180 64
56875 1245 +125 13
56750 1165 3
56500 1110 +70 4
56375 995 3
56250 1050 2
56125 980 1
56000 1060 +120 97
55875 915 2
55750 995 5
55625 870 4
1 5700 55500 925 +100 13
55375 825 -175 3
55250 810 -190 3
55000 835 +40 7
54750 720 +10 1
54500 755 -25 5
54000 700 +40 62
53875 675 13
53500 605 2
53250 580 -90 3
53000 575 +35 8
52500 535 +45 3
52000 465 +20 14
51500 425 0 1
51000 405 +45 11
50500 375 2
50250 355 2
50125 350 1
50000 340 +40 266
49875 325 1
49500 305 6
49375 297 1
49000 283 +18 7
48500 267 4
48000 240 -1 154
47500 229 +22 7
47000 213 +8 46
46500 196 8
46250 167 1
46000 182 +24 10
45500 168 4
45000 150 +5 17
44500 144 4
44000 134 +4 10
43500 114 4
43250 108 -14 1
43000 112 -1 35
42500 107 -7 9
42000 107 +6 30
41000 86 -3 5
40000 72 -5 14
39000 62 -6 1
38000 58 -2 9
37000 50 0 2
36750 40 1
35500 37 -7 3
35000 38 -3 4
34000 31 7
33000 30 2
31000 26 +3 57
30000 19 -2 403
26000 9 -1 8
25000 9 -1 5
21000 5 +1 5
20000 4 0 15
18000 3 1
株探ニュース