　28日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2820枚だった。うちプットの出来高が1643枚と、コールの1177枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の403枚（2円安19円）。コールの出来高トップは6万1500円の177枚（100円高1700円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　22　　　-6　　　11　　75000　
　　 8　　　-1　　　15　　74500　
　　 8　　　-8　　　21　　74000　
　　 1　　　+1　　　27　　73500　
　　 2　　 -23　　　28　　73000　
　　 3　　 -16　　　35　　72500　
　　 3　　 -33　　　39　　72000　
　　 5　　　　　　　76　　71000　
　　 6　　　-6　　　77　　70500　
　　47　　 -69　　　98　　70000　
　　 5　　 -30　　 135　　69500　
　　 4　　 -87　　 140　　69000　
　　 1　　 -50　　 170　　68500　
　　22　　-135　　 205　　68000　
　　14　　 +22　　 278　　67500　
　　17　　-120　　 310　　67000　
　　 9　　　　　　 390　　66500　
　 132　　-155　　 410　　66000　
　　11　　　　　　 500　　65500　
　　95　　-200　　 555　　65000　
　　14　　　　　　 625　　64750　
　　40　　-150　　 750　　64500　
　　 1　　　 0　　 810　　64250　
　　56　　-225　　 785　　64000　
　　 8　　　　　　1010　　63500　
　　83　　-370　　1000　　63000　
　　 2　　　　　　1215　　62750　
　　 1　　　　　　1310　　62625　
　　53　　-320　　1195　　62500　
　　 4　　　　　　1370　　62375　
　　27　　　　　　1450　　62250　
　　 4　　　　　　1465　　62125　
　　36　　-370　　1370　　62000　
　　 1　　　　　　1520　　61875　
　 177　　+100　　1700　　61500　
　　 1　　-230　　1880　　61250　
　　 1　　　　　　1905　　61125　
　　97　　-405　　1775　　61000　　2685 　　　　　　　12　
　　27　　　　　　2070　　60750　
　　20　　-515　　2015　　60500　
　　26　　　　　　2340　　60250　
　　23　　-525　　2240　　60000　　2330 　　+170　　　26　
　　 3　　　　　　2630　　59750　
　　13　　-500　　2715　　59500　　1955 　　+145　　　 1　
　　 4　　　　　　2810　　59375　
　　 3　　　　　　2925　　59250　
　　 9　　　　　　2850　　59000　　1930 　　+160　　　21　
　　 5　　　　　　3210　　58750　
　　 6　　　　　　3190　　58500　　1735 　　+180　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58375　　1555 　　　　　　　 1　
　　 8　　　　　　3570　　58250　　1505 　　 -70　　　 5　
　　 7　　-510　　3460　　58000　　1515 　　 +65　　　20　
　　　　　　　　　　　　　57875　　1380 　　　　　　　 3　
　　 1　　　　　　3800　　57500　　1435 　　+125　　　34　
　　　　　　　　　　　　　57000　　1280 　　+180　　　64　
　　　　　　　　　　　　　56875　　1245 　　+125　　　13　
　　　　　　　　　　　　　56750　　1165 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　56500　　1110 　　 +70　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　56375　　 995 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　56250　　1050 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56125　　 980 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56000　　1060 　　+120　　　97　
　　　　　　　　　　　　　55875　　 915 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 995 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55625　　 870 　　　　　　　 4　
　　 1　　　　　　5700　　55500　　 925 　　+100　　　13　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 825 　　-175　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 810 　　-190　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 835 　　 +40　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 720 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 755 　　 -25　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 700 　　 +40　　　62　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 675 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 605 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 580 　　 -90　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 575 　　 +35　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 535 　　 +45　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 465 　　 +20　　　14　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 425 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 405 　　 +45　　　11　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 375 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 355 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 350 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 340 　　 +40　　 266　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 325 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 305 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 297 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 283 　　 +18　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 267 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 240 　　　-1　　 154　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 229 　　 +22　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 213 　　　+8　　　46　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 196 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 167 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 182 　　 +24　　　10　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 168 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 150 　　　+5　　　17　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 144 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 134 　　　+4　　　10　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 114 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 108 　　 -14　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 112 　　　-1　　　35　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 107 　　　-7　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 107 　　　+6　　　30　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　86 　　　-3　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　72 　　　-5　　　14　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　62 　　　-6　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　58 　　　-2　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　50 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36750　　　40 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　37 　　　-7　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　38 　　　-3　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　31 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　30 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　26 　　　+3　　　57　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　19 　　　-2　　 403　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　 9 　　　-1　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 9 　　　-1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　21000　　　 5 　　　+1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 4 　　　 0　　　15　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 3 　　　　　　　 1　

