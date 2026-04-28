29日から8連休の人も ゴールデンウィーク 新幹線は2日が下りピーク
あす29日からゴールデンウィークです。30日と5月1日を休めば8連休という方もいるかもしれません。みなさんの予定は？鹿児島中央駅で聞きました。
「今から行きます、ベトナム」
県外から鹿児島へ遊びに来た人も多く見受けられました。
（千葉から）「きょう鹿児島に来た。（桜島を）レンタカー借りて一周まわる」
（福岡から）「ジンベエザメが見たくて」
（東京から）「指宿の砂蒸し風呂に入った」
なかにはこんな人も…
Q.何連休になる？「11連休」「やっぱり桜島がよかった、うどんも食べた、フェリーで渡って」 県内の交通機関の混雑は？
県内の交通機関の混雑は、休みがまとまっている5月の後半4連休の前後がピークとなりそうです。
JRによりますと九州新幹線のピークは下りが2日、上りが5日の見通しです。
航空各社によりますと鹿児島空港発着の便は、JAL＝日本航空は東京・大阪方面からの下りが29日、上りが2日。 ANA＝全日空は下りが2日、上りが2日から4日にかけて、混雑が予想されます。
高速道路はネクスコ西日本によりますと、九州自動車道の混雑は下りが2日、上りが5日がピークと見られています。
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