あす29日からゴールデンウィークです。30日と5月1日を休めば8連休という方もいるかもしれません。みなさんの予定は？鹿児島中央駅で聞きました。

「今から行きます、ベトナム」

県外から鹿児島へ遊びに来た人も多く見受けられました。

（千葉から）「きょう鹿児島に来た。（桜島を）レンタカー借りて一周まわる」

（福岡から）「ジンベエザメが見たくて」

（東京から）「指宿の砂蒸し風呂に入った」

なかにはこんな人も…

Q.何連休になる？

「11連休」「やっぱり桜島がよかった、うどんも食べた、フェリーで渡って」

県内の交通機関の混雑は？

県内の交通機関の混雑は、休みがまとまっている5月の後半4連休の前後がピークとなりそうです。

JRによりますと九州新幹線のピークは下りが2日、上りが5日の見通しです。

航空各社によりますと鹿児島空港発着の便は、

JAL＝日本航空は東京・大阪方面からの下りが29日、上りが2日。

ANA＝全日空は下りが2日、上りが2日から4日にかけて、混雑が予想されます。

高速道路はネクスコ西日本によりますと、九州自動車道の混雑は下りが2日、上りが5日がピークと見られています。

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