「絶対に20代、有村架純さん似がいい。私は理想が高すぎるんでしょうか？」婚活中・45歳男性の悩みに答えた
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。
また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆「有村架純さんがタイプなので雰囲気が似ている人がいい」
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
今回の相談者は婚活中のムネヒロさん（仮名・男性・45歳）。ただ、彼が掲げる条件によって婚活はかなり難航しているようです。
「僕は子どもが好きで将来的に2人か3人はほしいので、お相手の女性は絶対に20代の子がいいんです。ここが一番こだわっている条件かもしれませんね。
なので仕事を辞めろとは言わないですが、結婚したら妊娠・出産・育児というライフステージになってくると思うので、20代であってもバリバリにキャリア志向の人は難しい。
性格は僕と同じく子ども好きで、芯が強くて、でも温和な性格の人が好みですね。
あとは有村架純さんがタイプなので雰囲気が似ている人がいいです。とは言え、さすがに顔が似てるとかそこまでは求めてなくて、髪型とかファッションとかの雰囲気が有村架純っぽければOK」（ムネヒロさん）
◆苦悩して「やっぱり妥協したほうがいい？」と悩みを吐露
ここまでは饒舌なムネヒロさんでしたが、急に深刻なトーンになり、悩みを吐露してくれました。
「……自分でも理想が高いのはわかっていますが、一生に一度の人生で、これから何十年とともに過ごすパートナーを探しているわけですから、できるだけ妥協はしたくないんです。
でも、こんなにこだわりの条件があるからなんでしょうね。全然、うまくいかない。
主にマッチングアプリで婚活してるんですけど、条件にハマる女性に片っ端から“いいね”をしてますが、ほとんどマッチングせずで。マッチングしたと思って喜んでメッセージを送っても、たいてい返事は来ず。稀に返事が来たとしてもデートまでいかないんです。
やっぱり理想が高すぎなんでしょうか？ やっぱり妥協したほうがいいんでしょうか？」（ムネヒロさん）
◆基本的に、理想を追い求めることがダメだなんてことはない
ムネヒロさんほど理想が高い人は多くはありませんが、実はこの手のお悩みは「40代男性で婚活がうまくいっていない人」の“あるある”。
筆者は次のようにムネヒロさんに話をしていきました。
まず、ムネヒロさんがおっしゃっていた「一生に一度の人生のパートナー探しで妥協したくない」という考え方は、決して間違ってはいません。
我々は子どもの頃から「夢を持て」「目標は大きく」とさんざん教え込まれてきたわけですから、理想を追い求めることがダメだなんてこともありません。
結婚相手にどんなに高い条件を設定してもいいし、どんなに数多くの条件を設定したっていい。
一生涯のパートナー選びですから、ご自身の“価値観”を最大限尊重して、自分が納得できる婚活をすべきなのです。
◆その高すぎる理想の成功率という“現実”は知っておくべき
しかし、です。本題はここから。
高い理想を追い求めることは決して悪くありませんが、そのリスクはきちんと把握して、覚悟をしておく必要もあるわけです。
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。
また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
今回の相談者は婚活中のムネヒロさん（仮名・男性・45歳）。ただ、彼が掲げる条件によって婚活はかなり難航しているようです。
「僕は子どもが好きで将来的に2人か3人はほしいので、お相手の女性は絶対に20代の子がいいんです。ここが一番こだわっている条件かもしれませんね。
なので仕事を辞めろとは言わないですが、結婚したら妊娠・出産・育児というライフステージになってくると思うので、20代であってもバリバリにキャリア志向の人は難しい。
性格は僕と同じく子ども好きで、芯が強くて、でも温和な性格の人が好みですね。
あとは有村架純さんがタイプなので雰囲気が似ている人がいいです。とは言え、さすがに顔が似てるとかそこまでは求めてなくて、髪型とかファッションとかの雰囲気が有村架純っぽければOK」（ムネヒロさん）
◆苦悩して「やっぱり妥協したほうがいい？」と悩みを吐露
ここまでは饒舌なムネヒロさんでしたが、急に深刻なトーンになり、悩みを吐露してくれました。
「……自分でも理想が高いのはわかっていますが、一生に一度の人生で、これから何十年とともに過ごすパートナーを探しているわけですから、できるだけ妥協はしたくないんです。
でも、こんなにこだわりの条件があるからなんでしょうね。全然、うまくいかない。
主にマッチングアプリで婚活してるんですけど、条件にハマる女性に片っ端から“いいね”をしてますが、ほとんどマッチングせずで。マッチングしたと思って喜んでメッセージを送っても、たいてい返事は来ず。稀に返事が来たとしてもデートまでいかないんです。
やっぱり理想が高すぎなんでしょうか？ やっぱり妥協したほうがいいんでしょうか？」（ムネヒロさん）
◆基本的に、理想を追い求めることがダメだなんてことはない
ムネヒロさんほど理想が高い人は多くはありませんが、実はこの手のお悩みは「40代男性で婚活がうまくいっていない人」の“あるある”。
筆者は次のようにムネヒロさんに話をしていきました。
まず、ムネヒロさんがおっしゃっていた「一生に一度の人生のパートナー探しで妥協したくない」という考え方は、決して間違ってはいません。
我々は子どもの頃から「夢を持て」「目標は大きく」とさんざん教え込まれてきたわけですから、理想を追い求めることがダメだなんてこともありません。
結婚相手にどんなに高い条件を設定してもいいし、どんなに数多くの条件を設定したっていい。
一生涯のパートナー選びですから、ご自身の“価値観”を最大限尊重して、自分が納得できる婚活をすべきなのです。
◆その高すぎる理想の成功率という“現実”は知っておくべき
しかし、です。本題はここから。
高い理想を追い求めることは決して悪くありませんが、そのリスクはきちんと把握して、覚悟をしておく必要もあるわけです。