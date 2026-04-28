サントリービバレッジ＆フードは、サントリーコーヒー「BOSS」と「ポケモン30周年」のタイアップ企画を実施することを発表した。6月1日からキャンペーンを開始し、6月2日には主力5商品を「ポケモン図鑑缶」へ一斉リニューアルする。

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今回のタイアップでは、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメからインスパイアされたボスジャン「新発見！ボスジャン Inspired by ポケモン図鑑」が当たるキャンペーンを展開する。対象の6缶パック購入で応募できる「5パックコース」の賞品として、カントー地方の“旅立ちの3匹”をモチーフにした全3種のジャケットが用意される。

ラインナップは、植物を背負って持ち運べる上部開閉式リュック付きの「お花もはこべるフシギダネデザイン」、着用時に腰の部分が光るLEDライト付きの「暗い場所でも明るいヒトカゲデザイン」、水鉄砲と収納リュック付きレインジャケット型の「水鉄砲も楽しめるゼニガメデザイン」の3種で、各種5名にプレゼントされる。サイズはフリーサイズで、リュックは取り外し可能となっている。「1パックコース」では「BOSSオリジナルQUOカード」1,500円分が3,000名に当たる。

あわせて、「BOSS」対象商品の2次元コードから応募できる「その場で当たる！キャンペーン」も実施。「この足跡だ～れだ？Tシャツ」全5種を各種1,500名、「ギフトペイポイント」10円分を9万8,500名にプレゼントする。両キャンペーンの応募受付期間は、6月1日9時から8月31日23時59分まで。

商品リニューアルでは、「ボス レインボーマウンテンブレンド」「ボス 贅沢微糖」「ボス 無糖ブラック」「ボス カフェオレ」「プレミアムボス 微糖」の5品が「ポケモン図鑑缶」となる。

“いつもの「BOSS」に、新発見”をテーマに、ラベル側面にはカントー地方からイッシュ地方までの“旅立ちの3匹”とピカチュウ、イーブイのイラストおよびポケモン図鑑の情報が掲載される。

掲載されるポケモンは、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、ピカチュウ、イーブイ、チコリータ、ヒノアラシ、ワニノコ、キモリ、アチャモ、ミズゴロウ、ナエトル、ヒコザル、ポッチャマ、ツタージャ、ポカブ、ミジュマルの計17種。

なお、「ボス レインボーマウンテンブレンド」と「ボス 贅沢微糖」については中味もリニューアルされる。

さらに、希釈タイプ飲料「割るだけクラフトボスカフェ 2本パック」（無糖／甘さ控えめの2種）に「ポケモン30周年記念オリジナルチャーム」が付いた商品が5月19日に発売される。

チャームは「ピカチュウ＆イーブイ」「くさタイプ」「ほのおタイプ」「みずタイプ」の計4種類で、数量限定での販売となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）