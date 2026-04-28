「ドジャース５−４マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸は五回に逆転３ランを浴び、今季最短となる５回で降板。今季ワーストの４失点を喫した。開幕から続いていた連続クオリティスタート（６回以上、３自責点以下）は５試合で止まったが、サヨナラ勝ちで黒星は免れた。

試合後は「今日はチームメートのおかげで試合に勝てたので本当に感謝します」と振り返った。

２−１の五回に逆転３ランを被弾。「スプリットが左打者の内側に入ってしまうのが何度かあったので。最後にあれが出てしまったのは反省点です」と振り返った。

その直前にはヒヤリとする場面があった。無死一塁でストワーズのライナーが山本の方向へ。素早くグラブを差し出すと直接捕球はできなかったが、マウンド付近に転がったボールを処理して一塁へ送球してアウトとした。

打球はグラブをかすめた後に右太ももに当たっていたが、ベンチから飛び出したトレーナーに「グラブに当たった」とアピールし、治療を受けることなく続投した。

試合後は「最初グローブに当たったので。あまり衝撃がなかったので。大丈夫です」と無事を強調した。

今季ワーストの４四球を与えた内容も振り返り、「細かいコントロールだったり、感覚がいいのを得られたところはありましたけど、コントロールに関してはいいところも悪いところも両方出たと思います。結果的にはフォアボールを多く出してしまったので良くなかったです」と話した。